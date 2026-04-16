

Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη φέρνει στο φως πιθανή σύνδεση ανάμεσα στους Βίκινγκς και τις διδασκαλίες του Ιησού, ανατρέποντας όσα θεωρούσαν μέχρι σήμερα οι ιστορικοί για τη διάδοση του χριστιανισμού πριν από περίπου 1.200 χρόνια.

Ένας ερασιτέχνης ερευνητής που αναζητούσε πιθανούς θησαυρούς με ανιχνευτή μετάλλων στην κομητεία Νόρφολκ της Βρετανίας εντόπισε πρόσφατα ένα μικρό, ελλιπές χρυσό νόμισμα, το οποίο είχε μετατραπεί σε μενταγιόν.

Η ανάλυση έδειξε ότι το εύρημα χρονολογείται στα τέλη του 9ου αιώνα, πιθανότατα μεταξύ 860 και 870 μ.Χ., περίοδο κατά την οποία οι Βίκινγκς είχαν μόλις κατακτήσει το βασίλειο της Ανατολικής Αγγλίας και εδραίωναν την κυριαρχία τους στην περιοχή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι στη μία πλευρά του νομίσματος απεικονίζεται ένας γενειοφόρος άνδρας, συνοδευόμενος από τη λατινική λέξη «IOAN», συντομογραφία του ονόματος Ιωάννης. Στην άλλη πλευρά διακρίνεται τμήμα λατινικής επιγραφής, η οποία μεταφράζεται ως «Βαπτιστής και Ευαγγελιστής».

Παρότι οι Βίκινγκς της εποχής θεωρούνται κυρίως παγανιστές, λατρεύοντας θεότητες όπως ο Όντιν και ο Θορ, το συγκεκριμένο εύρημα δημιουργεί νέα ερωτήματα, υποδεικνύοντας ότι ενδέχεται να είχαν στραφεί στον χριστιανισμό νωρίτερα από ό,τι πιστευόταν.

Η παρουσία του Ιωάννη του Βαπτιστή, εξαδέλφου του Ιησού και προσώπου που, σύμφωνα με τη Βίβλο, προετοίμαζε τον λαό για την έλευσή του, θεωρείται ιδιαίτερα ασυνήθιστη. Την ίδια περίοδο, τα νομίσματα στη Δυτική Ευρώπη απεικόνιζαν κυρίως βασιλείς ή αυτοκράτορες και όχι θρησκευτικές μορφές.

Η ανακάλυψη εκτιμάται ότι αποτελεί το πρώτο νόμισμα ή κόσμημα από τη συγκεκριμένη περίοδο στη Δυτική Ευρώπη που φέρει την εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.

Ο Ιωάννης κατείχε κεντρική θέση στον χριστιανισμό ήδη από την εποχή του Ιησού, καθώς τον βάπτισε στον ποταμό Ιορδάνη και λειτουργούσε ως σύνδεσμος ανάμεσα στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και τη νέα χριστιανική πίστη. Μέχρι τον 9ο αιώνα ήταν ήδη ευρέως γνωστός άγιος σε όλη τη χριστιανική Ευρώπη.

Παρά τη σημασία του, απεικονίσεις αγίων ή του Ιησού ήταν συνηθέστερες στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, σε περιοχές της σημερινής Τουρκίας, της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Η προέλευση του αντικειμένου ενισχύει το μυστήριο, καθώς, σύμφωνα με τον ιστορικό νομισμάτων δρ Σάιμον Κάπλαντ, είναι πιθανό ο δημιουργός του να ήταν Βίκινγκς που είχε ήδη ασπαστεί τον χριστιανισμό.

Όπως δήλωσε στο BBC: «Αυτές οι απομιμήσεις χρυσών νομισμάτων κατασκευάζονταν συνήθως από Σκανδιναβούς, που εκείνη την περίοδο δεν ήταν χριστιανοί. Γιατί λοιπόν απεικονίζουν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή;»

«Η παρουσία του σε νόμισμα είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη και εντυπωσιακή. Δεν γνωρίζω άλλο παρόμοιο παράδειγμα από την Καρολίγγεια περίοδο. Είναι πραγματικά παράδοξο», πρόσθεσε.

Μέχρι σήμερα επικρατούσε η άποψη ότι οι Βίκινγκς έφτασαν στη Βρετανία ως παγανιστές στα τέλη του 8ου και τον 9ο αιώνα, ενώ η στροφή τους στον χριστιανισμό τοποθετείται κυρίως μετά τον 10ο αιώνα, όταν εγκαταστάθηκαν μόνιμα και αφομοιώθηκαν με τον τοπικό πληθυσμό.

Το συγκεκριμένο εύρημα ενδέχεται να αποτελεί μία από τις πρώτες ενδείξεις ότι οι δύο κόσμοι αλληλεπιδρούσαν και επηρέαζαν ο ένας τον άλλον νωρίτερα από ό,τι καταγράφεται στις ιστορικές πηγές.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι Βίκινγκς είχαν ήδη εγκαταλείψει τη λατρεία των σκανδιναβικών θεών προς όφελος του χριστιανισμού στα τέλη του 9ου αιώνα. Δεδομένου ότι οι Βίκινγκς διατηρούσαν επαφές μέσω εμπορίου και επιδρομών σε ολόκληρη την Ευρώπη, το μενταγιόν ενδέχεται να αποτελεί απλώς προϊόν πολιτισμικής ανταλλαγής, λεηλασίας ή προσωπικού ενδιαφέροντος και όχι απόδειξη μαζικής μεταστροφής.

Η ανακάλυψη αυτή δεν είναι η πρώτη που αλλάζει τα δεδομένα για την ιστορία του χριστιανισμού. Το 2024, επιστήμονες ανακοίνωσαν την εύρεση ενός μικρού ασημένιου φυλαχτού ηλικίας περίπου 1.800 ετών σε ρωμαϊκό τάφο κοντά στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.

Το φυλαχτό, που χρονολογείται μεταξύ 230 και 270 μ.Χ., περιείχε λατινική επιγραφή 18 γραμμών, με επανειλημμένες αναφορές στον Ιησού ως υιό του Θεού και απόσπασμα από τη Βίβλο.

Πρόκειται για το αρχαιότερο καθαρά χριστιανικό εύρημα που έχει εντοπιστεί βόρεια των Άλπεων, μεταθέτοντας την επιβεβαιωμένη παρουσία του χριστιανισμού στην περιοχή έως και έναν αιώνα νωρίτερα από ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα.