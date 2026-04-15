Ποινή-ρεκόρ 438 ετών επιβλήθηκε σε έναν βιαστή παιδιών από το Τενεσί των ΗΠΑ, ο οποίος κατηγορείται για τη φρικιαστική κακοποίηση έξι διαφορετικών παιδιών σε διάστημα 13 ετών.

Ο 36χρονος Μάθιου Κόντι Μπολ καταδικάστηκε τον Μάρτιο για συνεχή σεξουαλική κακοποίηση παιδιού, εννέα κατηγορίες βιασμού ανηλίκων και διάφορα άλλα σεξουαλικά εγκλήματα εναντίον έξι θυμάτων, με το νεότερο να είναι μόλις 4 ετών.

Ο Μπολ, ο οποίος δικάστηκε στην κομητεία Σάμνερ του Τενεσί, ξεκίνησε την αρρωστημένη εγκληματική του δράση ήδη από το 2011 και κακοποίησε παιδιά τόσο στο Τενεσί όσο και στο Τέξας, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Η ποινή, η οποία επιβλήθηκε την Τρίτη χωρίς δυνατότητα αναστολής, «είναι η μεγαλύτερη, εκτός από την ισόβια χωρίς αναστολή, που έχει επιβληθεί σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην ιστορία της κομητείας Σάμνερ», δήλωσε ο εισαγγελέας Τόμας Ντιν σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Μπολ δεν ήταν επιλέξιμος για επίσημη ισόβια κάθειρξη ή θανατική ποινή λόγω «του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο διαπράχθηκαν τα αδικήματά του», πρόσθεσε ο Τόμας.

Έτσι, τα θύματά του πρέπει να συμβιβαστούν με σχεδόν μισό αιώνα πίσω από τα σίδερα, όπως σημειώνει η New York Post.

Ο Μπολ συνελήφθη το 2024, αφού ένα 10χρονο κορίτσι τον κατήγγειλε.

«Το θύμα έδωσε μια λεπτομερή περιγραφή της σεξουαλικής κακοποίησης που υπέστη από τον Μπολ για μια περίοδο 6 ετών, ξεκινώντας όταν ήταν μόλις 4 ετών», έγραψε ο Τόμας.

Πέντε επιπλέον θύματα εμφανίστηκαν μετά τη σύλληψη.

Το δικαστήριο συσκέφθηκε μόνο για 20 λεπτά πριν εκδώσει την καταδικαστική ετυμηγορία, ανέφερε το WSMV.