Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν διάρκειας δύο εβδομάδων ως νίκη για την Ουάσινγκτον.

«Αυτή είναι μια νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες που ο Πρόεδρος Τραμπ και ο απίστευτος στρατός μας έκαναν να συμβεί», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λεβίτ σε ανακοίνωσή της.

«Από την αρχή της Επιχείρησης Epic Fury, ο Πρόεδρος Τραμπ εκτίμησε ότι αυτή θα διαρκούσε 4-6 εβδομάδες», είπε. «Χάρη στις απίστευτες ικανότητες των πολεμιστών μας, έχουμε επιτύχει και ξεπεράσει τους βασικούς στρατιωτικούς στόχους μας σε 38 ημέρες».

«Η επιτυχία του στρατού μας δημιούργησε μέγιστο μοχλό πίεσης, επιτρέποντας στον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του να συμμετάσχουν σε σκληρές διαπραγματεύσεις, οι οποίες πλέον έχουν δημιουργήσει προοπτική για μια διπλωματική λύση και μακροπρόθεσμη ειρήνη», πρόσθεσε η Λεβιτ.

«Επιπλέον, ο Πρόεδρος Τραμπ κατάφερε να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε.

Το κανάλι ήταν ανοιχτό πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ωστόσο το Ιράν τώρα δηλώνει ότι η ασφαλής διέλευση πρέπει να συντονίζεται με τις δυνάμεις του.

«Ποτέ μην υποτιμάτε την ικανότητα του Προέδρου Τραμπ να προωθεί επιτυχώς τα συμφέροντα της Αμερικής και να μεσολαβεί για ειρήνη», τόνισε η Λεβιτ.