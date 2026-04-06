Ο ισραηλινός στρατός έπληξε τη μεγαλύτερη πετροχημική εγκατάσταση Σάουθ Παρς, του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το απόγευμα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, επιβεβαιώνοντας μια εξέλιξη που εντείνει περαιτέρω την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν λειτουργεί πλέον, καθώς επλήγη από τις επιθέσεις των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF). Όπως δήλωσε, τα πλήγματα σε δύο πετροχημικές εγκαταστάσεις του Ιράν, οι οποίες ευθύνονται για το 85% των πετροχημικών εξαγωγών της χώρας, τις έχουν «θέσει εκτός χρήσης», υπογραμμίζοντας το μέγεθος της ζημιάς στον κρίσιμο αυτό τομέα της ιρανικής οικονομίας.

The Israeli Air Force struck Iran's largest petrochemical facility, the South Pars gas field in Asaluyeh. It has been completely destroyed. pic.twitter.com/Jh3KPDwgh2 — Israel News Pulse (@israelnewspulse) April 6, 2026

Στο στόχαστρο πλοία από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν φέρονται να στόχευσαν το αμερικανικό αποβατικό πλοίο LHA-7, αναγκάζοντάς το να αποσυρθεί προς τον νότιο Ινδικό Ωκεανό. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έβαλαν στο στόχαστρο και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο, όπως υποστήριξαν, ανήκει στο Ισραήλ και φέρει τον αναγνωριστικό κωδικό «SDN7», χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτεται η τοποθεσία του περιστατικού.

Επιθέσεις σε 20 σημεία του Ισραήλ

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, περισσότερα από 20 σημεία πρόσκρουσης καταγράφηκαν σε ολόκληρο το Ισραήλ από την τελευταία πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτών και την έκταση των ζημιών.

Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας περίπου 40 ετών έλαβε ιατρική φροντίδα για μέτρια τραύματα σε σημείο πρόσκρουσης στο κεντρικό Ισραήλ. Την ίδια στιγμή, η Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία ανέφερε ότι τα συνεργεία της επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου που έχει παγιδευτεί κάτω από ερείπια σε σημείο πρόσκρουσης στη Ραμάτ Γκαν.

Προειδοποιήσεις για πυρηνικό κίνδυνο

Σε αυτό το πλαίσιο, ο επικεφαλής της ιρανικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας, Μοχαμάντ Εσλάμι, κατήγγειλε ότι η αδράνεια του διεθνούς πυρηνικού παρατηρητή του ΟΗΕ «ενθαρρύνει την επιθετικότητα» εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων, όπως ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στο Μπουσέρ, σε επιστολή που απέστειλε τη Δευτέρα προς τον διευθυντή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας.

Ο Εσλάμι ανέφερε ότι ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός του Ιράν έχει στοχοποιηθεί μέχρι στιγμής τέσσερις φορές, με την πιο πρόσφατη επίθεση να σημειώνεται στην ευρύτερη περιοχή του στις 4 Απριλίου, προκαλώντας τον θάνατο ενός μέλους του προσωπικού ασφαλείας και τον τραυματισμό άλλων.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τέτοιου είδους επιθέσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαρροή ραδιενεργού υλικού από έναν ενεργό αντιδραστήρα και θα μπορούσαν να έχουν «ανεπανόρθωτες συνέπειες» για τους ανθρώπους, το περιβάλλον και τις γειτονικές χώρες.