Η Ινδία καταβάλλει προσπάθειες για να εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των πλοίων της που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ, με τουλάχιστον 16 πλοία υπό ινδική σημαία να παραμένουν αυτή τη στιγμή ακινητοποιημένα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο.

Το Νέο Δελχί κινείται ενεργά προκειμένου να απομακρύνει τα εναπομείναντα πλοία από την περιοχή, εν μέσω των συνεχιζόμενων διαταραχών στη ναυσιπλοΐα που προκαλούνται από τη σύγκρουση στην ευρύτερη περιοχή, η οποία έχει περιορίσει σημαντικά την κυκλοφορία μέσω των Στενών.

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι Αρχές δεν έχουν γνώση για τυχόν απαιτήσεις πληρωμών από το Ιράν ως αντάλλαγμα για την παροχή άδειας διέλευσης των πλοίων, παρά τις γενικότερες ανησυχίες που επικρατούν στη ναυτιλιακή βιομηχανία σχετικά με περιορισμούς και όρους που ενδέχεται να επιβάλλονται στη διέλευση από την περιοχή.