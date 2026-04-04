Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Κρίμπι», υπό σημαία Μάλτας και ιδιοκτησίας γαλλικών συμφερόντων, διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας τη διαδρομή που ελέγχεται από το Ιράν, σε μια εξέλιξη που εντείνει το ενδιαφέρον γύρω από τη ναυσιπλοΐα στην κρίσιμη αυτή θαλάσσια αρτηρία.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το Ιράν έχει αρχίσει να εκτρέπει πλοία από τη βασική εμπορική ναυτιλιακή οδό που διέρχεται από το κέντρο των Στενών, κατευθύνοντάς τα προς έναν «ασφαλή διάδρομο» εντός των ιρανικών χωρικών υδάτων. Η συγκεκριμένη διαδρομή οδηγεί τα πλοία βόρεια, προς το Ιράν, γύρω από το νησί Λάρακ, επιτρέποντας στους Φρουρούς της Επανάστασης να πραγματοποιούν οπτικό έλεγχο των διερχόμενων σκαφών. Η πρακτική αυτή έχει χαρακτηριστεί ως «διόδια της Τεχεράνης», όπως τονίζει το Sky News.

Δεδομένα από την πλατφόρμα MarineTraffic δείχνουν ότι το «Κρίμπι» διατήρησε ενεργή τη μετάδοση των στοιχείων εντοπισμού του όσο βρισκόταν εντός ιρανικών υδάτων. Ωστόσο, μετά τη διέλευση των Στενών, όπως αποτυπώνεται από διακεκομμένη γραμμή στην πορεία του, απενεργοποίησε το σύστημα παρακολούθησης.

Το πλοίο ανήκει στον γαλλικό ναυτιλιακό όμιλο CMA CGM, ενώ σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης, πριν από τη διέλευση του στενού άλλαξε τον προορισμό του σε «FRENCH OWNER», μια κίνηση που εκτιμάται ότι στόχευε στη σαφή γνωστοποίηση της ιδιοκτησίας του προς τις ιρανικές αρχές.

Αναλυτές ναυτιλίας της Lloyd’s List ανέφεραν ότι τουλάχιστον δύο πλοία έχουν καταβάλει ποσά έως και 2 εκατομμύρια δολάρια (1,5 εκατομμύριο λίρες) για να εξασφαλίσουν τη διέλευσή τους από τα Στενά. Παραμένει ωστόσο ασαφές με ποιον τρόπο το «Κρίμπι» εξασφάλισε ασφαλή διέλευση και αν καταβλήθηκε αντίστοιχο ποσό.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι θα ήταν μη ρεαλιστικό να ξεκινήσει στρατιωτική επιχείρηση για το άνοιγμα τα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι μόνο οι διπλωματικές προσπάθειες μπορούν να αποδώσουν.

«Τα στενά πρέπει να ανοίξουν ξανά, καθώς είναι στρατηγικής σημασίας για τις ροές ενέργειας, τα λιπάσματα και το διεθνές εμπόριο, αλλά αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε συνεννόηση με το Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά.