Τη σταθερή του θέση ενάντια σε κάθε πολεμική εμπλοκή στην περιοχή επιβεβαίωσε το Ιράκ, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στις θαλάσσιες εμπορικές οδούς. Η Βαγδάτη, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, εξέφρασε την ικανοποίησή της προς την πλευρά της Τεχεράνης για τη διευκόλυνση που παρείχε στην κυκλοφορία των ιρακινών πλοίων μεταφοράς καυσίμων.

Η διπλωματική επαφή και το μήνυμα ειρήνης

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον πρεσβευτή του Ιράν, Μοχαμάντ Καζέμ Αλ-Σαντέκ, ο επικεφαλής της ιρακινής διπλωματίας, Φουάντ Χουσεΐν, αναφέρθηκε εκτενώς στο κρίσιμο ζήτημα της ναυσιπλοΐας. Συγκεκριμένα, ο Χουσεΐν ευχαρίστησε το Ιράν που επέτρεψε τη διέλευση ιρακινών πετρελαϊκών τανκερ από τα Στενά του Ορμούζ, ένα πέρασμα με τεράστια στρατηγική σημασία για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Πέρα από το πρακτικό σκέλος της μεταφοράς του πετρελαίου, η Βαγδάτη θέλησε να δώσει και έναν ευρύτερο πολιτικό τόνο στη συζήτηση. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, ο υπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη γενικότερη στάση της κυβέρνησής του, επαναλαμβάνοντας την πολιτική απόρριψης του πολέμου που ακολουθεί η Βαγδάτη.

Η κίνηση αυτή αντανακλά την προσπάθεια του Ιράκ να διατηρήσει ισορροπίες σε μια εύφλεκτη ζώνη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη ροή των εξαγωγών του μέσω των Στενών του Χορμούζ.