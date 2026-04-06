Πλήγμα είχε στόχο σήμερα τα νότια προάστια της Βηρυτού, αφού το Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση για επτά συνοικίες στην περιοχή αυτή, την οποία βομβαρδίζει ο ισραηλινός στρατός από την έναρξη του πολέμου με τη Χεζμπολάχ.

Εικόνες του AFPTV δείχνουν πυκνό καπνό να υψώνεται από την περιοχή, που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ και την οποία έχουν εγκαταλείψει σχεδόν όλοι οι κάτοικοί της.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε «στόχους τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό».

Στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου μόνο μερικά καταστήματα παραμένουν ανοιχτά. Πολλές πολυκατοικίες που έγιναν στόχος πρόσφατα επιθέσεων έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Ένα πρατήριο βενζίνης της εταιρείας al Amana, που το Ισραήλ θεωρεί ότι ελέγχεται από τη Χεζμπολάχ, έχει καεί εντελώς, ενώ πορτρέτα του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στην αρχή του πολέμου και θεωρείται «μάρτυρας του έθνους», είναι τοποθετημένα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στα νότια προάστια, κάτοικοι έχουν στήσει σκηνές στις οποίες κοιμούνται και μεταξύ δύο προειδοποιήσεων του ισραηλινού στρατού, πηγαίνουν για να επιθεωρήσουν τα σπίτια τους.

Το κρατικό πρακτορείο του Λιβάνου ANI μετέδωσε σήμερα ότι ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν επίσης στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας.

Χθες, Κυριακή, το Ισραήλ ενέτεινε τους βομβαρδισμούς του στα νότια προάστια και στο κέντρο της Βηρυτού. Πλήγμα μπροστά από το κεντρικό δημόσιο νοσοκομείο του Λιβάνου προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων, ανάμεσά τους δύο Σουδανοί και μία 15χρονη, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό του υπουργείου Υγείας.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Έκτοτε, το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο, δηλώνοντας ότι στοχοθετεί το σιιτικό κίνημα, ενώ πραγματοποιεί και χερσαίες επιχειρήσεις.

Συνολικά έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι, έχουν τραυματιστεί σχεδόν 4.500, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των λιβανικών αρχών, ενώ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.

Άλλο πλήγμα χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο ανατολικό τμήμα της Βηρυτού, μια περιοχή που μέχρι τώρα είχε γλιτώσει από τις εχθροπραξίες, προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένας τοπικός αξιωματούχος των Λιβανικών Δυνάμεων, ένα χριστιανικό κόμμα που είναι αντίπαλο της σιιτικής Χεζμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν και τη σύζυγό του.

Ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε σήμερα ότι έπληξε «στόχο τρομοκρατών» στο ανατολικό τμήμα της Βηρυτού.