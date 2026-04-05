Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας πήρε επίσημη θέση σχετικά με τις αναφορές για εντοπισμό εκρηκτικών υλών κοντά στον αγωγό φυσικού αερίου Turkstream στη Σερβία. Με μια λακωνική αλλά σαφή παρέμβαση, το Κίεβο αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στο περιστατικό που ερευνούν οι σερβικές αρχές.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού ΥΠΕΞ, Χεόρχιι Τίχι, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, ξεκαθάρισε τη θέση της χώρας του: «Η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με αυτό»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η προσπάθεια να εμπλακεί το Κίεβο στη συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί «πιθανότατα» μια απόπειρα της Ρωσίας να παρέμβει στις βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας.

Ο Τίχι υποστήριξε ότι η Μόσχα επιδιώκει να στοχοποιήσει την Ουκρανία για να εξυπηρετήσει τους δικούς της γεωπολιτικούς σκοπούς στην ευρύτερη περιοχή, απορρίπτοντας κάθε σενάριο δολιοφθοράς από ουκρανικής πλευράς στον Turkstream.