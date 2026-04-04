Η τελευταία ιρανική επίθεση με βόμβες διασποράς (cluster) στο Ισραήλ προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίου στη Ραμάτ Γκαν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Παράλληλα, ζημιές σημειώθηκαν σε γραμμή υψηλής τάσης στην περιοχή Ρος Χα’αγίν, με αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ηλεκτροδότησης σε τμήματα της πόλης, όπως ανακοίνωσε ο δήμος.

Extensa destrucción en Ramat Gan, al este de Tel Aviv tras los intensos ataques de Irán esta noche ! pic.twitter.com/eAOsJuPa6Z — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) April 4, 2026

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική γνωστοποίησε ότι τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στη βιομηχανική ζώνη Νεότ Χοβάβ, νότια της Μπερσέβα, έπειτα από πρόσκρουση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου.

Ένας 45χρονος άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα γυαλιών στη Μπνέι Μπρακ, έπειτα από ιρανική βαλλιστική επίθεση που είχε στόχο το κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο Mayanei Hayeshua για να του παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες, όπως αναφέρεται.