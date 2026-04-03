Σειρήνες προειδοποίησης ενεργοποιήθηκαν στο Ισραήλ, έπειτα από προειδοποίηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) για την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Η αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ ενεργοποιήθηκε για την αναχαίτιση των βαλλιστικών πυραύλων, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην έκτη εβδομάδα του.

Ισραηλινοί πυροσβέστες κλήθηκαν να σβήσουν φωτιά που προκλήθηκε από πρόσκρουση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στη βιομηχανική ζώνη Νεότ Χοβάβ, νότια της Μπερσέβα.

«Κατά την άφιξή τους στο σημείο, οι πυροσβέστες εντόπισαν φωτιά και εργάζονται για την κατάσβεσή της, ενώ παράλληλα διεξάγουν έρευνες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και δεν έχει διαπιστωθεί εμπλοκή επικίνδυνων υλικών», αναφέρει η Υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διάσωσης.

An unexploded Iranian cluster munition that landed in central Israel a short while ago. pic.twitter.com/ipgBTLVb6e — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 3, 2026

Κυκλοφόρησαν βίντεο στα social media που δείχνουν ότι βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς το κεντρικό Ισραήλ πριν από λίγο μετέφερε κεφαλή με βομβίδες διασποράς (cluster).

Δεν υπάρχουν άμεσα αναφορές για τραυματισμούς μετά την επίθεση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν, ο οποίος μετέφερε κεφαλή με βομβίδες διασποράς (cluster) και απελευθέρωσε υποβλήματα σε κεντρικές περιοχές του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, τα υποβλήματα έπληξαν αρκετές πόλεις γύρω από το Τελ Αβίβ, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και υποδομές.

Τέτοιου είδους κεφαλές θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες επειδή τα υποβλήματα που απελευθερώνουν μπορούν να καλύψουν μεγάλη έκταση, αυξάνοντας τον κίνδυνο ζημιών και τραυματισμών σε κατοικημένες περιοχές