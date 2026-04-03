Ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομή στον ανατολικό Λίβανο την Παρασκευή, καταστρέφοντας μια γέφυρα, μετά από προειδοποίηση του Ισραήλ ότι θα στοχεύσει δύο γέφυρες στην περιοχή για να εμποδίσει τη μεταφορά μαχητών και όπλων της Χεζμπολάχ.

«Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν τη γέφυρα που συνδέει τις πόλεις Σόχμορ και Μάσγαρα, με αποτέλεσμα την καταστροφή της», μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά).

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα ότι «για να αποτρέψουν τη μεταφορά ενισχύσεων και στρατιωτικού εξοπλισμού» της Χεζμπολάχ σκόπευαν να πλήξουν τις γέφυρες σε Σόχμορ και Μάσγαρα, δημοσιοποιώντας χάρτη στον οποίο προσδιορίζονταν οι γέφυρες που βρίσκονταν στο στόχαστρο, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων η μια από την άλλη.