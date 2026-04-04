Εκρήξεις ακούστηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής στην πρωτεύουσα της Συρίας και στα περίχωρα της Δαμασκού, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Αργότερα διευκρινίστηκε ότι η αεράμυνα της χώρας ενεργοποιήθηκε εν μέσω ιρανικής επίθεσης κατά του Ισραήλ.

Νωρίτερα, συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ισραηλινά πυρά είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός άνδρα στην επαρχία Κουνιέτρα, στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν, με το υπουργείο Εξωτερικών να καταδικάζει τον θάνατο ενός αμάχου.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, ο άνδρας σκοτώθηκε από «ισραηλινό τανκ», ενώ η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι στόχος ήταν ένα αυτοκίνητο.

Το SANA μετέδωσε ακόμη ότι οι ισραηλινές δυνάμεις στην επαρχία Κουνέιτρα είχαν κλείσει αρκετούς δρόμους «που οδηγούν σε νέες στρατιωτικές θέσεις που έχουν εγκαταστήσει στην περιοχή», περιορίζοντας την κυκλοφορία των κατοίκων.

Τον προηγούμενο μήνα, ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει ότι έπληξε στρατόπεδα του συριακού στρατού σε αντίποινα για επιθέσεις κατά της κοινότητας Δρούζων στη νότια επαρχία Σουέιντα, με το συριακό υπουργείο Εξωτερικών να χαρακτηρίζει την ενέργεια «απαράδεκτη επίθεση».