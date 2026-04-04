Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) γνωστοποίησαν ότι λίγο μετά τις 03:30 τα ξημερώματα προχώρησαν σε νέα σειρά αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη γύρω περιοχή της Βηρυτού.

pic.twitter.com/LfiUN5dWUm Two loud missile sounds hit the southern suburbs of Beirut – The second, deafening missile sound that hit Dahiyeh about 20 minutes ago captured here — julia kassem (@jmaher568869) April 4, 2026

Η ανακοίνωση έρχεται λίγη ώρα αφότου η Χεζμπολάχ ισχυρίστηκε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις σε ισραηλινά στρατεύματα σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στο νότιο Λίβανο.