Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν να βάλουν στο στόχαστρο αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο περί καταστροφής δυο ιρανικών πανεπιστημίων στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Αν η αμερικάνικη κυβέρνηση θέλει τα πανεπιστήμιά της στην περιοχή να μην υποστούν αντίποινα (…) πρέπει να καταδικάσει τον βομβαρδισμό των πανεπιστημίων με επίσημη ανακοίνωσή της ως το μεσημέρι της Δευτέρας 30ής Μαρτίου», διεμήνυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωσή τους στην οποία αναφέρθηκαν ιρανικά ΜΜΕ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, συνέστησαν «στους εργαζόμενους, στους καθηγητές και στους φοιτητές των αμερικανικών πανεπιστημίων της περιοχής να απομακρυνθούν ένα χιλιόμετρο» από τις πανεπιστημιουπόλεις, διότι αυτές οι τελευταίες μπορεί να γίνουν στόχοι.

Αρκετά αμερικανικά πανεπιστήμια διαθέτουν πανεπιστημιουπόλεις σε κράτη του Κόλπου, για παράδειγμα το Texas A&M, στο Κατάρ, ή το NYU (New York University), στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στους βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη χτυπήθηκε ιδίως το πανεπιστήμιο επιστήμης και τεχνολογίας, στο βορειοανατολικό τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να υποστούν εκτεταμένες ζημιές οι εγκαταστάσεις του, χωρίς πάντως να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.