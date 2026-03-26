Το Πεντάγωνο εξετάζει να ανακατευθύνει στη Μέση Ανατολή οπλικά συστήματα που αρχικά προορίζονταν για την Ουκρανία, καθώς ο πόλεμος εκεί ασκεί πιέσεις στις προμήθειες ορισμένων από τα πιο κρίσιμα πυρομαχικά του αμερικανικού στρατού, ανέφερε σήμερα η Washington Post, επικαλούμενη τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Μεταξύ των οπλικών συστημάτων που ενδέχεται να ανακατευθυνθούν είναι πύραυλοι για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που αγοράστηκαν μέσω πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ πέρυσι, με βάση την οποία οι χώρες μέλη αγοράζουν αμερικανικά όπλα για το Κίεβο, ανέφερε το δημοσίευμα.

Η σκέψη αυτή γίνεται καθώς εντείνονται οι αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Centcom, των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επεσήμανε χθες ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήξει περισσότερους από 1.000 στόχους στο Ιράν και είναι σε καλό δρόμο για να περιορίσουν την ικανότητα της Τεχεράνης να προβάλλει ισχύ εκτός των συνόρων της.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε στην αμερικανική εφημερίδα ότι το υπουργείο Άμυνας θα «διασφαλίσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις και αυτές των συμμάχων και των εταίρων μας να διαθέτουν τα μέσα που χρειάζονται για να πολεμούν και να κερδίζουν».

Το Πεντάγωνο, το υπουργείο Άμυνας και το ΝΑΤΟ δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει το δημοσίευμα.