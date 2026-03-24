Η Ρωσία θα θεωρούσε «εξαιρετικά αρνητική» τυχόν επέκταση του πολέμου γύρω από το Ιράν στην Κασπία Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το Ισραήλ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως ο στρατός του εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού στην Κασπία, πλήττοντας δεκάδες στόχους. Στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε πως το Ισραήλ κατάφερε να περικόψει τις ναυτικές δυνατότητες του Ιράν στην περιοχή.

Η Ρωσία και το Ιράν, που υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης το 2025, έχουν ακτές στην Κασπία.

Όσον αφορά την κατάσταση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ο Πεσκόφ είπε ότι το Κρεμλίνο παρατηρεί πως υπάρχουν αντικρουόμενες δηλώσεις και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με το Reuters.