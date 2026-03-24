Ο αρχηγός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, Φαμπιέν Μαντόν, δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν γίνει ένας απρόβλεπτος σύμμαχος, γεγονός που έχει αντίκτυπο στα συμφέροντα και την ασφάλεια της Γαλλίας.

«Εκπλησσόμαστε από έναν Αμερικανό σύμμαχο, ο οποίος παραμένει σύμμαχος, αλλά γίνεται όλο και πιο απρόβλεπτος και δεν νοιάζεται καν να μας ενημερώσει όταν αποφασίζει να εξαπολύσει στρατιωτικές επιθέσεις», δήλωσε ο πτέραρχος Φαμπιάν Μαντόν σε φόρουμ για την ασφάλεια και την άμυνα στο Παρίσι.

«Αυτό έχει αντίκτυπο στην ασφάλεια και τα συμφέροντά μας», πρόσθεσε.

Η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στενοί σύμμαχοι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά στο Παρίσι επικρατεί αυξανόμενη απογοήτευση για την απόφαση της Ουάσιγκτον να ξεκινήσει πόλεμο κατά του Ιράν στη Μέση Ανατολή, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη εξοργίσει τους Ευρωπαίους συμμάχους με τις βλέψεις του για τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ έχει επίσης επικρίνει τους συμμάχους του για την απροθυμία τους να συμμετάσχουν ενεργά σε επιχειρήσεις για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, ενός στρατηγικού σημείου που διακινεί περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και στηρίζει τις οικονομίες του Κόλπου.

«Επεμβήκαμε στο Αφγανιστάν κατόπιν αιτήματος των Αμερικανών, οι οποίοι επικαλέστηκαν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, και αυτοί επέλεξαν να αποσυρθούν χωρίς να μας ενημερώσουν. Αποφάσισαν τώρα να επέμβουν στη Μέση Ανατολή χωρίς να μας ενημερώσουν. Επομένως, η άμεση προτεραιότητα των γαλλικών ένοπλων δυνάμεων ήταν να βρουν λύσεις για να προστατεύσει η Γαλλία τους πολίτες της που βρίσκονταν στην περιοχή», δήλωσε ο Μαντόν, σύμφωνα με το Reuters.