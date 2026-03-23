Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εξαπέλυσαν σήμερα το μεσημέρι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στην Τεχεράνη, ανακοινώθηκε απ’ αυτές τις τελευταίες.

Όπως ανέφεραν, οι αεροπορικές επιδρομές είχαν στόχο υποδομές του ιρανικού καθεστώτος στην καρδιά της ιρανικής πρωτεύουσας.

Τα πλήγματα ανακοινώθηκαν λίγο μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα δώσει διαταγή στον αμερικανικό στρατό να αναβάλει οποιεσδήποτε επιθέσεις κατά των ιρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και εναντίον άλλων ενεργειακών υποδομών του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ είχαν «θετικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Ιρανικές πηγές αμφισβήτησαν αυτή τη δήλωση του Τραμπ, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν άμεσες ούτε έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.