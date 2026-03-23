Οι υποθέσεις προσώπων που συνελήφθησαν σε σχέση με τις διαδηλώσεις που σημειώθηκαν νωρίτερα φέτος στο Ιράν έχουν εκδικαστεί, δήλωσε σήμερα ο πρώτος αναπληρωτής επικεφαλής του δικαστικού σώματος της χώρας, ο Χαμζέ Χαλιλί, με τις υποθέσεις στις οποίες εκδόθηκε τελική απόφαση αυτή να εφαρμόζεται τώρα.

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε πανεθνικό επίπεδο είχαν συγκλονίσει το Ιράν τον Ιανουάριο, με την καταστολή τους να θεωρείται η σφοδρότερη στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Οι υποθέσεις τρομοκρατικών στοιχείων και ταραχοποιών του Ιανουαρίου έχουν διεκπεραιωθεί. Κάποιες οδήγησαν στην έκδοση τελικών αποφάσεων και εφαρμόζονται τώρα. Σε κάποιες υποθέσεις έχουν ήδη εφαρμοστεί (σ.σ.: οι αποφάσεις) τις τελευταίες λίγες μέρες, κάτι το οποίο θα αναφερθεί. Καμία επιείκεια δεν θα εφαρμοστεί στους καταδικασθέντες σε αυτές τις υποθέσεις», σημείωσε ο Χαλιλί, σύμφωνα με το μέσο του δικαστικού σώματος Mizan.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ιράν εκτέλεσε τρεις καταδικασθέντες για τον φόνο δύο αστυνομικών στη διάρκεια των διαδηλώσεων νωρίτερα φέτος, εγείροντας ανησυχίες ανάμεσα στις οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Hengaw, ότι η Τεχεράνη εντείνει τις εκτελέσεις κατά πολιτικών κρατουμένων και διαδηλωτών εν μέσω αυξανόμενων στρατιωτικών και διεθνών πιέσεων.

Ο Χαλιλί πρόσθεσε ότι το δικαστικό σώμα δεν θα δείξει καμία επιείκεια προς αυτούς, που χαρακτήρισε «μισθοφόρους, προδότες, που συνεργάζονται με τον εχθρό», ενώ εκατοντάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη διάρκεια αυτού του μήνα από τότε που άρχισε ο πόλεμος με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.