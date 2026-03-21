Ένα αναπάντεχο εύρημα εντοπίστηκε στις ακτές της Τουρκίας.

Ένα αμερικανικό ναυτικό drone ξεβράστηκε σε παραλία, σύμφωνα με το τουρκικό μέσο SavunmaSanayiST.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το μη επανδρωμένο ναυτικό όχημα που ονομάζεται AEGIR, αναπτύχθηκε από την αμερικανική εταιρεία Sierra Nevada Corporation (SNC).

Το AEGIR-W, το οποίο έχει μήκος περίπου 10 μέτρα, έχει μέγιστη εμβέλεια 900 χιλιομέτρων και μπορεί να φτάσει σε ταχύτητα 25+ κόμβων. Η χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου του USV, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, είναι 300 κιλά.

A US-made Sierra Nevada Corporation AEGIR-W naval drone washed up on Turkey's coast. The 10-meter vessel can reach 25 knots with a 900 km range. Turkish media suggest Ukraine was testing it against Russia. pic.twitter.com/moCVOWXfIP — WarTranslated (@wartranslated) March 21, 2026

Θεωρείται ότι το εν λόγω USV χρησιμοποιήθηκε από την Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας και για κάποιο λόγο παρασύρθηκε και έφτασε στις τουρκικές ακτές.

Πρόκειται για ναυτικό drone, πιθανώς σε πειραματική εξέλιξη.