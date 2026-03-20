Το ΝΑΤΟ αποσύρει όλα τα στρατεύματά του από την αποστολή συμβουλευτικού ρόλου στο Ιράκ και τα μεταφέρει στην Ευρώπη, σε μια κίνηση που υπογραμμίζει πώς ο πόλεμος με το Ιράν αποσταθεροποιεί ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Η Βορειοατλαντική Συμμαχία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η αποστολή στο Ιράκ έχει απομακρύνει «όλο το προσωπικό» της από τη Μέση Ανατολή, με ανώτερο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ να διευκρινίζει πως πρόκειται για «μερικές εκατοντάδες» στρατιωτικούς.

Ο ανώτατος συμμαχικός διοικητής Ευρώπης, Αμερικανός πτέραρχος Άλεξους Γκρίνκουιτς, ευχαρίστησε τη Δημοκρατία του Ιράκ και τους συμμάχους για τη συμβολή τους στην ασφαλή μετεγκατάσταση του προσωπικού.

Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα αναδίπλωσης δυτικών δυνάμεων από την περιοχή, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν «απλώνονται» σε όλη τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο.

Τις τελευταίες ημέρες, χώρες όπως η Πολωνία, η Ισπανία και η Κροατία έχουν ήδη ανακοινώσει ότι αποσύρουν τα στρατεύματά τους από τη Μέση Ανατολή, επικαλούμενες τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

Η αποστολή του ΝΑΤΟ στο Ιράκ δεν είχε μάχιμο ρόλο, αλλά επικεντρωνόταν στην εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων.

Σύμφωνα με τη Συμμαχία, η συνέχιση του έργου θα γίνεται πλέον από το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Νάπολη της Ιταλίας, με τον Γκρίνκουιτς να αποδίδει τα εύσημα στους «αφοσιωμένους επαγγελματίες» της αποστολής που παρέμειναν στο Ιράκ μέχρι την ολοκλήρωση της αποχώρησης.