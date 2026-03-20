Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ανήμερα του Eid al-Fitr ότι το «σιωνιστικό Ισραήλ» θα «πληρώσει το τίμημα» για τη δολοφονία εκατοντάδων και χιλιάδων ανθρώπων στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι ισραηλινές αρχές απαγόρευσαν τις προσευχές για τη γιορτή στο τέμενος Αλ-Άκσα στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, μετατρέποντας την Παλιά Πόλη σε μια εικόνα που θύμιζε πόλη-φάντασμα κατά τη διάρκεια της μουσουλμανικής εορτής.

Ο Τούρκος πρόεδρος προσευχήθηκε για το Eid al-Fitr στο Κεντρικό Τέμενος Γκιουνεϊσού στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Ριζούντα, και στη συνέχεια προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους. «Αφήσαμε πίσω μας το ευλογημένο Ραμαζάνι, του οποίου η αρχή είναι έλεος, το μέσο συγχώρεση και το τέλος σωτηρία από την αιώνια τιμωρία, και σήμερα έχουμε την τιμή να γιορτάζουμε το Eid al-Fitr», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Είθε ο Αλλάχ να καταστήσει το Eid al-Fitr μέσο σωτηρίας και αναγέννησης για ολόκληρο τον κόσμο του Ισλάμ. Είθε επίσης να αποτελέσει μέσο ενότητας, συνοχής και αδελφοσύνης στη χώρα μας», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας: «Η Μέση Ανατολή βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αναβρασμό και αυτό το σιωνιστικό Ισραήλ έχει, όπως είναι γνωστό, σφαγιάσει εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα πληρώσει το τίμημα για αυτό, αν θέλει ο Αλλάχ». Κλείνοντας, σημείωσε: «Είθε ο Αλλάχ να είναι βοηθός μας. Είθε το Eid al-Fitr να αποτελέσει πηγή καλού για τη χώρα μας και το έθνος μας».

"The Middle East is boiling and Israel has killed hundreds of thousands, God willing, it will pay the price for this. I have no doubt about this." pic.twitter.com/Z0AS62GpHw — MonitorX (@MonitorX99800) March 20, 2026

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές αρχές απαγόρευσαν τις προσευχές για το Eid al-Fitr στο τέμενος Αλ-Άκσα στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, επικαλούμενες περιορισμούς ασφαλείας που επιβλήθηκαν εν μέσω του πολέμου με το Ιράν. Οι Παλαιστίνιοι κάλεσαν τους πιστούς να συγκεντρωθούν κοντά στην Παλιά Πόλη, προκειμένου να προσευχηθούν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο Αλ-Άκσα.

Στο παρελθόν, η ισραηλινή αστυνομία έχει χρησιμοποιήσει γκλομπ, χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα εναντίον Παλαιστινίων που προσεύχονταν έξω από τα τείχη της Παλιάς Πόλης, διαμαρτυρόμενοι για τους περιορισμούς στο Αλ-Άκσα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Η κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ εισήλθε στην περίοδο των εορτών σε βαρύ κλίμα, με την Παλιά Πόλη, που συνήθως γεμίζει από Παλαιστινίους τις ημέρες πριν από το Eid, να εμφανίζεται ασυνήθιστα ήσυχη, θυμίζοντας πόλη-φάντασμα.

Το Ισραήλ περιόρισε την πρόσβαση επικαλούμενο την απαγόρευση συναθροίσεων, ενώ οι Παλαιστίνιοι καταστηματάρχες εμποδίστηκαν να ανοίξουν τα καταστήματά τους, με εξαίρεση μόνο τα φαρμακεία και τα καταστήματα βασικών ειδών διατροφής που επιτράπηκε να λειτουργήσουν. Παλαιστίνιοι έμποροι, οι οποίοι αρνήθηκαν να κατονομαστούν φοβούμενοι αντίποινα από το Ισραήλ, δήλωσαν ότι οι περιορισμοί τους έχουν οδηγήσει σε σοβαρή οικονομική δυσχέρεια.