Μια ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ για συνομιλίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας και ένα πακέτο μέτρων για την ευημερία, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την ελπίδα ότι τα έγγραφα θα υπογραφούν στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός την επόμενη εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, η ομάδα του Κιέβου ελπίζει επίσης να πάρει σαφείς απαντήσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με τη στάση της Ρωσίας απέναντι στις υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία ολοκλήρωσε το δικό της μέρος σχετικά με τα έγγραφα που περιγράφουν ένα «πακέτο ευημερίας» για την αποδέσμευση χρημάτων για τη δαπανηρή μεταπολεμική ανάκαμψη της Ουκρανίας, καθώς και σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ που αποσκοπούν να σταματήσουν μια μελλοντική ρωσική επίθεση. Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η χώρα θα χρειαστεί 800 δισεκατομμύρια δολάρια για τη μεταπολεμική της ανοικοδόμηση.

Σήμερα, Παρασκευή, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία καθυστερεί τις ειρηνευτικές προσπάθειες και ανέφερε τις πρόσφατες επιθέσεις της Μόσχας στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας ως απόδειξη των πραγματικών προθέσεων της Μόσχας.

«Κάθε μία από αυτές τις επιθέσεις κατά του ενεργειακού μας τομέα και των πόλεών μας δείχνει ξεκάθαρα τα πραγματικά συμφέροντα και τις προθέσεις της Ρωσίας: δεν ενδιαφέρονται για συμφωνίες, αλλά για την περαιτέρω καταστροφή της Ουκρανίας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνέντευξη Τύπου.

Σημειώνεται πως την περασμένη Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Reuters ότι η Ουκρανία και όχι η Ρωσία, είναι εκείνη που καθυστερεί μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, υιοθετώντας ρητορική που έρχεται σε σαφή αντίθεση με τη στάση των Ευρωπαίων συμμάχων, οι οποίοι υποστηρίζουν σταθερά ότι η Μόσχα δεν δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι έτοιμος να βάλει τέλος στη σχεδόν τετραετή εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αντίθετα, όπως είπε, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εμφανίζεται πιο διστακτικός.

«Νομίζω ότι είναι έτοιμος να κάνει συμφωνία», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο. «Νομίζω ότι η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη να κάνει συμφωνία».

Ερωτηθείς γιατί οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε λύση στη μεγαλύτερη χερσαία σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε μονολεκτικά: «Ζελένσκι».

Ερωτηθείς αν θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την επόμενη εβδομάδα, ο Τραμπ απάντησε ότι θα το έκανε, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει ακόμη οριστικό σχέδιο. «Θα το έκανα – αν είναι εκεί», είπε. «Εγώ θα είμαι εκεί». Όταν ρωτήθηκε γιατί πιστεύει ότι ο Ζελένσκι καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας μόνο: «Απλώς πιστεύω ότι, ξέρετε, δυσκολεύεται να φτάσει εκεί».

Ο Ζελένσκι έχει αποκλείσει δημοσίως οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση στη Μόσχα, τονίζοντας ότι, βάσει του ουκρανικού Συντάγματος, το Κίεβο δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει οποιοδήποτε τμήμα της επικράτειάς του.