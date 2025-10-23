Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις Rosneft και Lukoil, τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, με την κυβέρνηση Τραμπ να αυξάνει την πίεση στο Κρεμλίνο για να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας. Οι κυρώσεις ήταν οι πρώτες κατά της Ρωσίας από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο και έχουν ως στόχο να μειώσουν τα βασικά έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Η κίνηση κατά της Ρωσίας σηματοδοτεί την τελευταία μεταβολή της στάσης της κυβέρνησης Τραμπ, από την πίεση προς το Κίεβο να ζητήσει ειρήνη έως την αυξανόμενη απογοήτευση από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, σχολιάζουν διεθνή ΜΜΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να ξεσπάσει χθες η οργή του έναντι του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας πως ακύρωσε τη συνάντηση που προγραμματιζόταν να κάνουν στη Βουδαπέστη διότι δεν αισθανόταν πως θα οδηγούσε «εκεί που πρέπει να πάμε», πως οι συζητήσεις του μαζί του δεν έχουν οδηγήσει «πουθενά» κι ανακοινώνοντας νέες κυρώσεις, που χαρακτήρισε «τεράστιες», σε ρωσικούς ομίλους του τομέα της ενέργειας για να αναγκάσει, όπως ελπίζει, τη Μόσχα να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι κατέληξε σε συμφωνία για ακόμη πιο σκληρές κυρώσεις στους ρωσικούς υδρογονάνθρακες και συζητά την αξιοποίηση δεσμευμένων κρατικών ρωσικών κεφαλαίων προς όφελος της Ουκρανίας, παρά τις επιφυλάξεις.

«Τεράστιες κυρώσεις»

«Είναι τεράστιες κυρώσεις (…) Ελπίζουμε πως δεν θα διαρκέσουν πάρα πολύ. Ελπίζουμε πως ο πόλεμος θα τερματιστεί», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ υποδεχόμενος τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ανακοίνωση που χαιρέτισε μερικές ώρες αργότερα η Όλγα Στεφανίσινα, η πρεσβεύτρια της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον. «Η απόφαση αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με την πάγια θέση της Ουκρανίας κατά την οποία η ειρήνη δεν μπορεί να εξασφαλιστεί παρά διά της ισχύος και της άσκησης μέγιστης πίεσης στον επιτιθέμενο και με τη βοήθεια όλων των διαθέσιμων διεθνών εργαλείων», ανέφερε η κ. Στεφανίσινα μέσω X.

Ο Τραμπ, που απέφευγε για μήνες να πάρει απόφαση για τις νέες κυρώσεις αυτές, στηλίτευσε χθες το ότι οι συζητήσεις του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έχουν οδηγήσει «πουθενά», την επομένη της αναβολής επ’ αόριστον της συνόδου κορυφής που προγραμματιζόταν να κάνουν στη Βουδαπέστη, προς μεγάλη ενόχληση των Βρυξελλών.

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντιμίρ, κάνουμε καλές συζητήσεις, όμως κατόπιν δεν πάνε πουθενά», είπε. «Ακύρωσα τη συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν. Δεν ένιωθα καλά γι’ αυτή. Δεν ένιωθα πως θα μας πήγαινε εκεί που πρέπει να πάμε. Έτσι την ακύρωσα, αλλά θα την κάνουμε στο μέλλον», πρόσθεσε.

Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε κυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil, προσάπτοντας στη Μόσχα «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».

Μολαταύτα, η Ουάσιγκτον φάνηκε να προσπαθεί να μην κοπανήσει την πόρτα σε συνομιλίες με τη Ρωσία. «Ενδιαφερόμαστε πάντα για διάλογο εάν υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε στην ειρήνη» στην Ουκρανία, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Οι χθεσινές ανακοινώσεις έγιναν έπειτα από νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία με πάνω από 400 drones και μια τριανταριά πυραύλους, κατά το Κίεβο, που έκανε λόγο για επτά νεκρούς.

Επίθεση ρωσικών drones στο Χάρκοβο εναντίον, μεταξύ άλλων, ιδιωτικού νηπιαγωγείου προβλήθηκε ιδιαίτερα από τις ουκρανικές αρχές, με τον δήμαρχο της πόλης στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, Ιχόρ Τερέχοφ, να κάνει λόγο μέσω Telegram για έναν νεκρό και δέκα τραυματίες.

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις στη Rosneft και τη Lukoil συμπίπτουν με τη συμφωνία της ΕΕ να απαγορευτεί εντελώς η εισαγωγή ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), μέτρα εναντίον του στόλου πλοίων «φαντασμάτων», δεξαμενόπλοιων με τα οποία η Μόσχα παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις, κι ενώ σήμερα αναμένονται νέες ανακοινώσεις των Βρυξελλών για την Ουκρανία στη σύνοδο κορυφής σε μέρος της οποίας θα είναι παρών ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αύριο Παρασκευή το Λονδίνο οργανώνει σύνοδο της «συμμαχίας των προθύμων».

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών τόνισε στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να «πάει πιο μακριά αν χρειάζεται» και πως «παροτρύνουμε τους συμμάχους μας να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».

150 Gripen

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος φάνηκε να υποβαθμίζει τις εντάσεις μεταξύ των Τραμπ και Ζελένσκι, επανέλαβε πως ο Αμερικανός πρόεδρος είναι «ο μόνος» που μπορεί να εξασφαλίσει «διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία, αφήνοντας κατά μέρος την άρνησή του να προμηθεύσει πυραύλους κρουζ τύπου Τόμαχοκ στον ουκρανικό στρατό.

Ο Τραμπ επανέλαβε την άρνησή του χθες, επικαλούμενος τις περιπλοκότητες όσον αφορά τη χρήση τους.

Πάντως, στο τμήμα της συνάντησής τους που ήταν ανοικτό στον Τύπο, ο κ. Ρούτε έκρινε πως η αυξημένη και συντονισμένη πίεση της Δύσης μπορεί να «αλλάξει τους υπολογισμούς» του προέδρου της Ρωσίας Πούτιν και να τον «οδηγήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», αν όχι να φέρει κατάπαυση του πυρός.

Είπε πως είναι «απόλυτα πεισμένος» πως αυτό θα γίνει, «ίσως όχι σήμερα ή αύριο», αλλά «θα το περιμένουμε».

Χθες η Ουκρανία συνυπέγραψε με τη Σουηδία επιστολή προθέσεων για την αγορά 100 ως 150 μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων τύπου Gripen E, τελευταίας γενιάς.