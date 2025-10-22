Τουλάχιστον επτά άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους στην Ουκρανία, σύμφωνα με αξιωματούχους της χώρας.

A Russian drone strike hit a kindergarten in Kharkiv – after a massive attack overnight. Unfortunately, one person has been killed – my condolences to the bereaved family. As of now, seven people have been injured and are receiving medical care. All the children have been… pic.twitter.com/J6PGx0u7ZZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2025

Ένα νηπιαγωγείο χτυπήθηκε στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, και προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο Κίεβο, σε μια σειρά επιθέσεων που, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποδεικνύουν ότι η Μόσχα δεν έχει υποστεί επαρκή πίεση όσον αφορά τον συνεχιζόμενο πόλεμο. Τουλάχιστον 27 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, αναφέρθηκαν ως τραυματίες, σύμφωνα με το BBC.

Nightmarish horrors in Ukraine are turning from night to day.



russian terrorists just struck a kindergarten in Kharkiv.



Children are wounded — russian terror knows no bounds. pic.twitter.com/AEIbjFylDV — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) October 22, 2025

Russians have just targted a kindergarten in Kharkiv.



Russians are worse than Putin's whore mother. pic.twitter.com/9w6vULxTzm — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 22, 2025

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι τα σχέδιά του για μια επικείμενη σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη με τον Ρώσο, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχαν αναβληθεί, καθώς δεν ήθελε μια «χαμένη συνάντηση».

Το Κρεμλίνο απέρριψε τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών του μετώπου που έκαναν τόσο ο Τραμπ όσο και οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Ωστόσο, Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν την Τετάρτη ότι οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν συνεχίζονται, αμφισβητώντας την εκτίμηση του Αμερικανού προέδρου ότι έχει αναβληθεί. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί ημερομηνία και ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία. Σημείωσε ότι η σύνοδος κορυφής είναι «κοινή επιθυμία και των δύο προέδρων» και ότι οι περισσότερες «φήμες και κουτσομπολιά» που την περιβάλλουν είναι αναληθείς.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έφτασε στη Νορβηγία σήμερα, Τετάρτη, στην αρχή του ευρωπαϊκού του ταξιδιού, λίγες ημέρες μετά τις συνομιλίες με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον την περασμένη Παρασκευή, όταν δεν κατάφερε να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να του παράσχει πυραύλους Tomahawk μακράς εμβέλειας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Όσλο ότι η πρόταση του Τραμπ για «πάγωμα» των συγκρούσεων στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου ήταν «καλός συμβιβασμός, «αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Πούτιν θα την υποστηρίξει και το είπα στον πρόεδρο».

Ο Ουκρανός ηγέτης συνέδεσε άμεσα την αναβολή της προγραμματισμένης συνάντησης Τραμπ-Πούτιν με το αίτημά του για αμερικανικά Tomahawks: «Μόλις το ζήτημα των πυραύλων μακράς εμβέλειας απομακρύνθηκε λίγο για εμάς, για την Ουκρανία, τότε σχεδόν αυτόματα η Ρωσία έχασε το ενδιαφέρον της για τη διπλωματία».

Ο βομβαρδισμός με drones και πυραύλους από τη Ρωσία έλαβε χώρα λίγο μετά την ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού ότι είχε επιτεθεί σε ρωσικό εργοστάσιο χημικών στην παραμεθόρια περιοχή του Μπριάνσκ αργά το βράδυ της Τρίτης με πυραύλους Storm Shadow που προμήθευσε το Ηνωμένο Βασίλειο.

Χαρακτηρίζοντας την επίθεση «επιτυχημένη» και σημειώνοντας ότι διείσδυσε στο ρωσικό σύστημα αεροπορικής άμυνας, στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το εργοστάσιο στο Μπριάνσκ «παράγει πυρίτιδα, εκρηκτικά και συστατικά καυσίμων πυραύλων που χρησιμοποιούνται σε πυρομαχικά και πυραύλους που χρησιμοποιεί ο εχθρός για να βομβαρδίζει το έδαφος της Ουκρανίας».

Η Ρωσία ξεκίνησε μια πλήρη εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, και οι επιθέσεις της κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν οι πρώτες τέτοιου είδους επιθέσεις σε σχεδόν δύο εβδομάδες.