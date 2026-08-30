Το φθινόπωρο ζητάει ήρεμες αποδράσεις, γεμάτες γαλήνη και εικόνες που σε χαλαρώνουν. Ο Γερολιμένας στη Μάνη προσφέρει ακριβώς αυτό: μια μοναδική γοητεία που γίνεται ακόμα πιο έντονη αυτή την εποχή.

Με παραδοσιακά, πέτρινα κτίρια που φτάνουν σχεδόν στη θάλασσα, το επιβλητικό τοπίο της Μάνης να τον αγκαλιάζει και τα διάφανα σαν ψεύτικα νερά στην υδάτινη αγκαλιά ακριβώς μπροστά του, ο Γερολιμένας είναι η ιδανική επιλογή για μια απόδραση το Σαββατοκύριακο, το φθινόπωρο. Παραδομένος στην «αγκαλιά» ενός προστατευμένου φυσικού όρμου με γαλαζοπράσινα σχεδόν διάφανα νερά, δεν είναι καθόλου τυχαίο που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη με τους επισκέπτες να στρέφονται σε αυτό το γραφικό, μικρό αλλά όμορφο άκρο της Λακωνίας για ήρεμες και χαλαρές στιγμές.

Ο Γερολιμένας συναντάται σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα του νομού, τη Σπάρτη, και υπήρξε ορμητήριο των Μανιατών πειρατών αλλά και σπουδαίο αλιευτικό καταφύγιο με πολλές εγκαταστάσεις διάθεσης πάγου, καταστήματα διακίνησης αλιευμάτων καθώς και λιμάνι προσέγγισης σπογγαλιευτικών σκαφών.

Φτάνοντας στον Γερολιμένα, η πρώτη σας κίνηση θα είναι ένας νωχελικός περίπατος κατά μήκος του πέτρινου μώλου, με φόντο το επιβλητικό ακρωτήριο Κάβο Γκρόσσο. Το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για να περιπλανηθείτε χωρίς τη ζέστη του καλοκαιριού ανάμεσα στα αναστηλωμένα μανιάτικα πυργόσπιτα και τα παλιά πέτρινα αρχοντικά, όπως το ιστορικό συγκρότημα Κυρίμαι. Οι άδειες πλέον παραλίες με τις μεγάλες λευκές κροκάλες σάς προσκαλούν για μια γαλήνια βουτιά στα πεντακάθαρα, απάνεμα νερά του όρμου, ενώ μετά τις βουτιές μπορείτε να καθίσετε σε μια από τις παραθαλάσσιες ταβέρνες για να δοκιμάσετε τις τοπικές γεύσεις.

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