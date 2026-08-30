Το εντυπωσιακό Σπήλαιο της Αντιπάρου, γνωστό στους ντόπιους ως «Καταφύγι» και αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Σπηλιώτη, αποτελεί ένα από τα συναρπαστικότερα φυσικά αξιοθέατα των Κυκλάδων με ιστορία εκατομμυρίων ετών.

Σκαρφαλωμένο στον λόφο του Άγιου Ιωάννη σε υψόμετρο 171 μέτρων, το σπήλαιο κατεβαίνει σε βάθος που φτάνει τα 85 με 100 μέτρα. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του γίνεται με απόλυτη ασφάλεια χάρη στη σταθερή τσιμεντένια σκάλα με τα 411 σκαλοπάτια, η οποία προσφέρει μια μοναδική διαδρομή ανάμεσα σε επιβλητικούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Στην είσοδο δεσπόζει ένας από τους αρχαιότερους σταλαγμίτες της Ευρώπης, ενώ στο κατώφλι του σπηλαίου υποδέχονται τον επισκέπτη τα γραφικά λευκά εκκλησάκια του Άγιου Ιωάννη και της Ζωοδόχου Πηγής, που επικοινωνούν μεταξύ τους εσωτερικά.

Για όσους σχεδιάζουν την επίσκεψή τους, το σπήλαιο βρίσκεται στον λόφο Αϊ-Γιάννη, περίπου 8 χιλιόμετρα νότια από τη Χώρα Αντιπάρου. Μια επίσκεψη εδώ μπορεί να συνδυαστεί ιδανικά με μια βουτιά στη νότια παραλία του Σόρου ή μια εξόρμηση στο κοντινό ιστορικό νησάκι του Δεσποτικού, ολοκληρώνοντας μια αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία.

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