Γεμάτη ζωντάνια, υπέροχες γεύσεις και μοναδική αρχιτεκτονική, η Βαρκελώνη είναι μια πόλη που σε μαγεύει από την πρώτη στιγμή, όποια εποχή κι αν την επισκεφθείς. Η εντυπωσιακή πρωτεύουσα της Καταλονίας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας και προσφέρει στους επισκέπτες της μια μεγάλη ποικιλία από αξιοθέατα και δραστηριότητες για κάθε τύπο ταξιδιώτη.

Ξεκινήστε την περιήγησή σας στην πόλη, ανακαλύπτοντας τα μεγαλειώδη έργα του διάσημου Καταλανού αρχιτέκτονα και καλλιτέχνη, Antoni Gaudí. Η Sagrada Família, η οποία μετά από 144 χρόνια αφότου ξεκίνησαν τα έργα κατασκευής της, είναι πια κι επίσημα ψηλότερη εκκλησία παγκοσμίως, θα σας εντυπωσιάσει με την περίτεχνη εσωτερική και εξωτερική της διακόσμηση. Ένα ακόμα σημείο που αξίζει να επισκεφθείτε είναι το πάρκο Güell, επίσης έργο του Gaudí. Περιηγηθείτε στους κήπους και τα υπέροχα κτίσματά του και δείτε από κοντά το πολύχρωμο μαρμάρινο μωσαϊκό του, που κοσμεί διάφορους χώρους και όμορφα συντριβάνια. Ο Gaudí έφτιαξε ακόμα διάφορα σπίτια για τους πλούσιους της εποχής. Σήμερα αποτελούν κορυφαία αξιοθέατα, όπως το Casa Batlló και η La Pedrera.

Περπατήστε στον κεντρικό πεζόδρομο της Βαρκελώνης, την κοσμοπολίτικη Ράμπλα, η οποία συνδέει την κεντρική πλατεία της Καταλονίας με το Άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου στο λιμάνι. Αυτός ο πεζόδρομος, μήκους 1,2 χιλιομέτρων, οδηγεί κοντά σε όλα τα σημαντικά σημεία της πόλης. Στη διαδρομή σας θα συναντήσετε τη λαϊκή αγορά Μποκερία, μια πανδαισία χρωμάτων με φρέσκα φρούτα, θαλασσινά και τοπικά τυριά ή αλλαντικά. Παράλληλα, ο δρόμος διασχίζει την ατμοσφαιρική Γοτθική Συνοικία με την υπέροχη αρχιτεκτονική της, καθώς και την εμπορική καρδιά της πόλης με τις αμέτρητες επιλογές για αγορές, φαγητό και ποτό.

Συνεχίζοντας τη βόλτα σας, θα καταλήξετε στην παραλία Μπαρτσελονέτα με τη χρυσαφένια άμμο και τα εξαιρετικά εστιατόρια δίπλα στο κύμα. Τέλος, αξίζει να πάρετε το τελεφερίκ για να δείτε την πόλη από ψηλά και να επισκεφθείτε τον λόφο του Μονζουίκ με τη μαγευτική θέα. Εκεί θα βρείτε το Μουσείο Εθνικής Τέχνης της Καταλονίας, αλλά και το διάσημο Μαγικό Σιντριβάνι (Font Màgica) που δεσπόζει κάτω από τα επιβλητικά σκαλιά του Palau Nacional.

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