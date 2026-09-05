Η Στοκχόλμη είναι από εκείνες τις πόλεις που σε κερδίζουν χωρίς να προσπαθήσουν πολύ. Απλωμένη σε 14 νησιά, καταφέρνει να συνδυάζει το νερό και το πράσινο με τη ζωντάνια μιας σύγχρονης πρωτεύουσας, χωρίς όμως τη φασαρία που περιμένει κανείς από μια μεγαλούπολη.

Εδώ οι ρυθμοί είναι πιο ανθρώπινοι και οι αποστάσεις περπατιούνται εύκολα. Είτε χαθείς στα στενά της παλιάς πόλης, είτε καθίσεις σε ένα συνοικιακό καφέ, το σίγουρο είναι ότι θα νιώσεις αμέσως τη χαλαρή αύρα αυτού του τόπου. Τη Στοκχόλμη την αποκαλούν και «Βενετία του Βορρά», καθώς είναι χτισμένη εκεί όπου η λίμνη Μέλαρεν συναντάται με τον κόλπο Saltsjön.

Πέρα από το γεγονός πως είναι μια πόλη με δραστήρια πολιτιστική ζωή, στεγάζει επίσης πολλούς από τους εθνικούς θεσμούς της Σουηδίας, συμπεριλαμβανομένων θεάτρων, όπερας και σπουδαίων μουσείων. Μάλιστα, διαθέτει δύο αξιοθέατα αναγνωρισμένα από την UNESCO ως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς: το εντυπωσιακό Παλάτι Ντροττνινγκχόλμ και το μοναδικό δασικό κοιμητήριο Σκογκσκυρκογκέρντεν, που αποτελεί κορυφαίο παράδειγμα της αρχιτεκτονικής του Γκούνναρ Άσπλουντ. Αν και η νυχτερινή της ζωή κινείται σε πιο εγκρατείς ρυθμούς σε σχέση με τον ευρωπαϊκό Νότο, η πόλη αποζημιώνει τον επισκέπτη με τη γαλήνια ηρεμία της.

Τι αξίζει να δεις στη Στοκχόλμη

Παλιά Πόλη: Η καρδιά της ιστορικής Στοκχόλμης. Ένα πλέγμα από μεσαιωνικά, λιθόστρωτα σοκάκια, γεμάτα χρωματιστά κτίρια, μικρά μαγαζάκια και το επιβλητικό Βασιλικό Παλάτι.

Η καρδιά της ιστορικής Στοκχόλμης. Ένα πλέγμα από μεσαιωνικά, λιθόστρωτα σοκάκια, γεμάτα χρωματιστά κτίρια, μικρά μαγαζάκια και το επιβλητικό Βασιλικό Παλάτι. Μουσείο Vasa: Ίσως το πιο εντυπωσιακό μουσείο της πόλης. Στεγάζει ένα σχεδόν άθικτο πολεμικό πλοίο του 17ου αιώνα, το οποίο βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι και ανασύρθηκε μετά από 333 χρόνια.

Ίσως το πιο εντυπωσιακό μουσείο της πόλης. Στεγάζει ένα σχεδόν άθικτο πολεμικό πλοίο του 17ου αιώνα, το οποίο βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι και ανασύρθηκε μετά από 333 χρόνια. Νησί Djurgården: Ο «πνεύμονας» της Στοκχόλμης. Ένα καταπράσινο νησί ιδανικό για περπάτημα, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα πολλά μουσεία (όπως το Μουσείο των ABBA), το υπαίθριο μουσείο Skansen και το λούνα παρκ Gröna Lund.

Ο «πνεύμονας» της Στοκχόλμης. Ένα καταπράσινο νησί ιδανικό για περπάτημα, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα πολλά μουσεία (όπως το Μουσείο των ABBA), το υπαίθριο μουσείο Skansen και το λούνα παρκ Gröna Lund. Μουσείο Fotografiska: Στο εναλλακτικό Södermalm, αυτό το παλιό βιομηχανικό κτίριο φιλοξενεί μερικές από τις καλύτερες εκθέσεις σύγχρονης φωτογραφίας στον κόσμο, ενώ το καφέ του έχει υπέροχη θέα στο νερό.

Στο εναλλακτικό Södermalm, αυτό το παλιό βιομηχανικό κτίριο φιλοξενεί μερικές από τις καλύτερες εκθέσεις σύγχρονης φωτογραφίας στον κόσμο, ενώ το καφέ του έχει υπέροχη θέα στο νερό. Το Μετρό της Στοκχόλμης: Γνωστό και ως «η μεγαλύτερη γκαλερί τέχνης στον κόσμο». Πολλοί σταθμοί (όπως ο T-Centralen ή ο Solna Centrum) είναι σκαμμένοι σαν σπηλιές και διακοσμημένοι με εντυπωσιακά έργα ζωγραφικής και γλυπτά.

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