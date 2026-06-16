Μέχρι πρότινος ήταν ένα μέρος άγνωστο σχεδόν σε όλους. Η συμμετοχή του στο Μουντιάλ και το γκολ της ισοφάρισης εναντίον της Γερμανίας στο πρώτο παιχνίδι, μας έκανε όλους να αρχίσουμε το γκουγκλάρισμα, ψάχνοντας να μάθουμε κατά πού πέφτει το Κουρασάο και ποιο είναι τελικά, το μέρος αυτό που έχει κερδίσει την καρδιά των φιλάθλων από το γεγονός και μόνο ότι παίρνει για πρώτη φορά στην ιστορία του μέρος στην κορυφαία διοργάνωση του ποδοσφαίρου.

Το σίγουρο είναι ότι το Κουρασάο θα σας κερδίσει και με τις φυσικές τους ομορφιές, αφού πρόκειται για έναν μικρό παράδεισο στην Καραϊβική, με μια αυθεντική, εξωτική ατμόσφαιρα. Πρόκειται για μια μια νησιωτική χώρα στο νότιο μέρος της Καραϊβικής και ανήκει στη γνωστή τριάδα ABC, (Aruba, Bonaire, Curaçao). Μέχρι το 2010 ανήκε στις Ολλανδικές Αντίλλες, ενώ εδώ συναντά κανείς περισσότερες από 50 εθνότητες, ένα κράμα ευρωπαϊκού και αφρικανικού πολιτισμού.

Η πρωτεύουσα του, το Willemstad έχει αναγνωριστεί ως Πόλη Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, με τα μαγευτικά παστέλ κτίρια της με την ολλανδική αποικιακή αρχιτεκτονική και τις τριγωνικές οροφές να κλέβουν τις εντυπώσεις. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ένας από τους πρώτους Ολλανδούς κυβερνήτες απαγόρευσε τη χρήση του λευκού χρώματος για το βάψιμο των σπιτιών. Όπως υποστήριζε, η αντηλιά τού προκαλούσε πονοκεφάλους και έκτοτε η παράδοση συνεχίζεται.

Η εξαιρετικά ψιλή άμμος και τα ήρεμα νερά του Κουρασάο προσελκύουν εδώ και χρόνια τους λάτρεις της κατάδυσης. Εξάλλου, ο βυθός του διαθέτει μερικούς από τους πιο υγιείς κοραλλιογενείς υφάλους στην περιοχή. Στις παραλίες Mambo και Sea Aquarium θα απολαύσετε πέρα από το μπάνιο σας, δροσερά κοκτέιλ και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Όπως εδώ, θα απολαύσετε και το διάσημο μπλε λικέρ που βασίζεται στο φρούτο Laraha.

Το Κουρασάο εκπλήσσει ευχάριστα και όσους αγαπούν την περιπέτεια. Το τοπίο του δεν έχει μόνο φοίνικες, αλλά είναι γεμάτο από τεράστιους κάκτους, άγρια ηφαιστειακά βράχια και μονοπάτια που οδηγούν σε κρυφές σπηλιές Shete Boka. Η ανάβαση στο Εθνικό Πάρκο Christoffel είναι η απόλυτη πρόκληση: η πεζοπορία μέχρι την κορυφή θα σας ανταμείψει με μια συγκλονιστική, πανοραμική θέα σε ολόκληρο το νησί και την Καραϊβική Θάλασσα.

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