Ο Μάικ Τζέιμς μετά την ρήξη αχιλλείου τένοντα που υπέστη πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει εκτός δράσης από επτά έως εννέα μήνες, σύμφωνα με την ενημέρωση της Εφές.

Τον Αμερικανό γκαρντ, αμέσως μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, τον επισκέφτηκαν στο νοσοκομείο πολλοί συμπαίκτες του, αλλά και αντίπαλοι.

Ανάμεσά τους ο Γιώργος Παπαγιάννης και ο Ματ Στραζέλ της Εφές, ο Σέιν Λάρκιν και ο Γουίλ Κλάιμπερν της Φενέρμπαχτσε, αλλά και οι Έλι Οκόμπο και Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ.

Μάλιστα ο Τζέιμς δημοσίευσε στα social media story γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σας αγαπώ όλους πραγματικά», συγκινημένος από τη συμπαράσταση των φίλων του στην πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας του.