Η Εθνική Ελλάδας θα αναμετρηθεί την Κυριακή (27/9) με τη Γερμανία για τη 2η αγωνιστική του Nations League και ο Γιούργκεν Κλοπ είχε μόνο καλά λόγια για το υλικό που έχει στη διάθεσή του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν στο Άουγκσμπουργκ το βράδυ της Κυριακής (27/9), με την Ελλάδα να προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη επί της Σερβίας ενώ η Γερμανία αναδείχθηκε ισόπαλη με την Ολλανδία, επίσης εκτός έδρας.

Τα «πάντσερ» είναι το φαβορί για την αναμέτρηση με την ομάδα του Γιοβάνοβιτς, με τον Κλοπ να δείχνει τον σεβασμό του στη συνέντευξη Τύπου του Σαββάτου (26/9), επισημαίνοντας το γεγονός ότι κανείς συμπατριώτης του δημοσιογράφος δεν του έκανε καμία ερώτηση για την Ελλάδα.

«Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την Εθνική Ελλάδας. Κανείς Γερμανός δημοσιογράφος δεν με ρώτησε για τον αντίπαλο, αλλά εγώ σέβομαι την ανάπτυξη της Ελλάδας. Έχει τον Τζόλη, τον Παυλίδη, πολύ ταλέντο. Στην επίθεση το βλέπεις ότι ξεχωρίζει. Ίσως είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η επίθεσή της είναι το δυνατό της σημείο. Είναι γρήγορη και καλά συντονισμένη. Είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα», είπε ο προπονητής της Γερμανίας, ο οποίος στη συνέχεια έκανε ξεχωριστή αναφορά στον Τσιμίκα, με τον οποίο συνεργάστηκε στη Λίβερπουλ.

«Ξεχωρίζω φυσικά τον Κώστα Τσιμίκα. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ξανά με τον Κώστα. Κάναμε μερικά φανταστικά πράγματα μαζί. Είδατε και τη σέντρα του στο γκολ της νίκης με τη Σερβία. Είναι πολύ καλός παίκτης και διασκεδαστικός τύπος», ήταν τα λόγια του Κλοπ.