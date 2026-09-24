Ο ΣΚΑΪ, ιδιοκτησίας Γιάννη Αλαφούζου, φέρεται να έχει καταθέσει νέα, ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρόταση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL, πριν καν ολοκληρωθεί το καλοκαίρι κατά το οποίο τέθηκε σε ισχύ η αρχική συμφωνία των δύο πλευρών.

Η υπάρχουσα σύμβαση προβλέπει συνεργασία διάρκειας 2+1 ετών και συνολικό τίμημα 26 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την αφαίρεση του φόρου 21%, το ποσό που αντιστοιχεί στις ομάδες ανέρχεται περίπου στα 21 εκατομμύρια ευρώ. Η συνεργασία ξεκινά επίσημα με το Σούπερ Καπ.

Η νέα πρόταση του ΣΚΑΪ προβλέπει διαφορετική χρονική δομή. Συγκεκριμένα, το αρχικό 2+1 θα μετατραπεί σε τριετές «κλειστό» συμβόλαιο και στη συνέχεια θα προστεθούν ακόμη δύο χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, το συνολικό ποσό που θα κατευθυνθεί στις ομάδες υπολογίζεται περίπου στα 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε καθαρή βάση θα φτάνει κοντά στα 40 εκατομμύρια.

Παράλληλα, ο ΣΚΑΪ εμφανίζεται θετικός και σε ένα μοντέλο 3+1 ή 4+1, ώστε να παραμείνει ανοιχτό το ενδεχόμενο του ΕΣΑΚΕ να εξετάσει άλλες τηλεοπτικές προτάσεις μετά την ολοκλήρωση της βασικής περιόδου συνεργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται και ρήτρα της τάξης του 20%. Ο ΣΚΑΪ θα έχει τη δυνατότητα να ισοφαρίσει προσφορά που θα είναι έως και 20% υψηλότερη από τη δική του μετά τον τέταρτο ή τον πέμπτο χρόνο. Εφόσον δεν ασκήσει το συγκεκριμένο δικαίωμα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL θα μπορούν να περάσουν σε άλλο πάροχο.

Η τελική απόφαση, πάντως, ανήκει στις ομάδες. Για να εγκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση απαιτείται ομοφωνία, δηλαδή ψήφος 14-0 από τους συλλόγους της Stoiximan GBL, στην ψηφοφορία που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.