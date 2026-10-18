Η Λάτσιο πήρε τεράστια εκτός έδρας νίκη επί της Γιουβέντους με 3-0, την άφησε στο -8 και συνεχίζει να μοιράζεται με την Ίντερ την κορυφή της Serie A.

Οι «μπιανκονέρι» ήθελαν τη νίκη για να πλησιάσουν στην πρώτη 4άδα, οι «λατσιάλι» όμως, χωρίς να έχουν καλύτερο ρόστερ, είναι καλύτερη ομάδα και πήραν εμφατική νίκη στο Τορίνο, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή πορεία τους.

Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο άνοιξε το σκορ στο 37′ με κεφαλιά του Πρόβστγκααρντ μετά τη σέντρα του Τζακάνι και θα μπορούσε να κάνει το 0-2 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά το σουτ του Ταβάρες που κόντραρε στον Μπρέμερ.

Οι Ρωμαίοι, τελικά, πέτυχαν το δεύτερο γκολ στο 66′ με ωραίο σουτ του Ίσακσεν και στο 89′ έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους με το 0-3 από τον Ντέλε-Μπασίρου που έκανε… βόλτα στον αγωνιστικό χώρο, βγήκε τετ α τετ και τελείωσε σωστά τη φάση.

Έτσι, η Λάτσιο είναι στους 19 βαθμούς και μοιράζεται την κορυφή με την Ίντερ, ενώ η Γιουβέντους έμεινε στους 11 και με την εικόνα της δεν πείθει ότι μπορεί να πετύχει οποιονδήποτε στόχο.