Μια προσωπική ιστορία που τον σημάδεψε μοιράστηκε ο Ηλίας, ο 38χρονος οικοδόμος από το Μενίδι, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή του The Voice το βράδυ της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, διεκδικώντας μια θέση στην επόμενη φάση του μουσικού διαγωνισμού του ΣΚΑΪ.

Πριν ερμηνεύσει το τραγούδι που είχε επιλέξει, ο διαγωνιζόμενος μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε, όταν, ενώ εργαζόταν επαγγελματικά ως τραγουδιστής, έχασε ξαφνικά τη φωνή του χωρίς να μπορεί να εντοπιστεί η αιτία.

«Το 2016, που δούλευα επαγγελματικά σε ένα μαγαζί στο Μενίδι, ένα βράδυ απότομα σταμάτησα να έχω φωνή. Πήγα σε γιατρούς, έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Απλά δεν μπορούσαμε να βρούμε τι είναι αυτό που έφταιγε», εξομολογήθηκε.

«Αναγκάστηκα να σταματήσω. Έπαιζα σαν μουσικός, απλά δεν μπορούσα να δουλέψω σαν τραγουδιστής», ανέφερε, περιγράφοντας πώς αναγκάστηκε να αφήσει πίσω του ένα κομμάτι της ζωής του.

Η επιστροφή στο τραγούδι και το μεγάλο όνειρο

Το τελευταίο διάστημα, η κατάσταση της φωνής του έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, γεγονός που του έδωσε ξανά την ευκαιρία να κυνηγήσει το όνειρό του. Όπως αποκάλυψε, τον τελευταίο χρόνο αισθάνεται πολύ καλύτερα και έχει ξεκινήσει μαθήματα φωνητικής, τα οποία τον έχουν βοηθήσει σημαντικά.

Αυτή η εξέλιξη τον ώθησε να επιστρέψει πιο ενεργά στο τραγούδι και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο The Voice, θέλοντας να κάνει μια νέα αρχή.

«Το όνειρό μου είναι να καταφέρω να είμαι τραγουδιστής και να μη χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο», είπε χαρακτηριστικά.

Η εμφάνισή του στη σκηνή του διαγωνισμού είχε θετική έκβαση, καθώς κατάφερε να πείσει τους coaches με την ερμηνεία του και να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προς την εκπλήρωση του ονείρου του.