Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Ηρακλή στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι με έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά των φιλοξενούμενων για τις διαιτητικές αποφάσεις.

Ο «Γηραιός» είδε δύο γκολ του να ακυρώνονται έπειτα από έλεγχο του VAR, ενώ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με δέκα ποδοσφαιριστές, μετά την αποβολή του Ρος στο 90ό λεπτό.

Μετά τη λήξη του αγώνα, οι άνθρωποι του Ηρακλή εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο, δημοσιεύοντας μια ανάρτηση με ιδιαίτερο συμβολισμό στους επίσημους λογαριασμούς της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην εικόνα που ανάρτησαν εμφανίζονται οι αριθμοί 80, 11 και 17, οι οποίοι παραπέμπουν στις χρονιές κατά τις οποίες, σύμφωνα με τον συμβολισμό της δημοσίευσης, ο Ηρακλής υποβιβάστηκε από την πρώτη κατηγορία για εξωαγωνιστικούς λόγους.