Σκηνές βίας, μέρα μεσημέρι στην πλατεία Αθανασίου στην Αμαλιάδα, περιγράφονται σε καταγγελία για επίθεση σε βάρος της εκπαιδευτικού Όλγας Αναγνωστοπούλου.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε επίθεση όταν προσπάθησε να προστατεύσει μια νεαρή κοπέλα, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, ο νεαρός κινήθηκε εναντίον της με αυτοκίνητο, επιχειρώντας να την παρασύρει.

Ήταν περίπου 15:15. Η εκπαιδευτικός είχε καθίσει στην πλατεία για να φάει κάτι πριν πάει στο μάθημά της. Η εικόνα ενός νεαρού που έσπρωχνε την κοπέλα που τον συνόδευε την έκανε να παρέμβει και να του ζητήσει τον λόγο.

Η αντίδρασή του, όπως καταγγέλλεται, ήταν βίαιη καθώς της επιτέθηκε και την πέταξε στο έδαφος. Μέσα σε μια στιγμή, η γυναίκα που είχε προσπαθήσει να βοηθήσει βρέθηκε η ίδια στο στόχαστρο.

Σύμφωνα με την περιγραφή, ο νεαρός τράβηξε στη συνέχεια την κοπέλα και την έβαλε σε ένα μικρό κόκκινο αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας.

Ο νεαρός φέρεται να έκανε τον γύρο της πλατείας και να προσπάθησε να ανέβει με το αυτοκίνητο στον χώρο όπου βρισκόταν η εκπαιδευτικός, επιχειρώντας να την παρασύρει. Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, δύο κολωνάκια εμπόδισαν την πορεία του προς τη γυναίκα, πριν απομακρυνθεί με μεγάλη ταχύτητα, παίρνοντας μαζί του τη νεαρή.

Για το περιστατικό φέρεται να κλήθηκε η Αστυνομία, ενώ η κόρη της εκπαιδευτικού τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Πύργου για εξετάσεις. Σύμφωνα με την καταγγελία, πρόκειται να ακολουθήσουν κατάθεση και υποβολή μήνυσης.

Την ίδια ώρα, έντονη είναι η ανησυχία των αυτοπτών μαρτύρων για την ασφάλεια της κοπέλας που έφυγε μαζί με τον νεαρό. Μάρτυρες φέρονται να διαθέτουν φωτογραφίες της ίδιας και του αυτοκινήτου, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στη διερεύνηση του περιστατικού.