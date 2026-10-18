Ανάρτηση μετά το 40ήμερο μνημόσυνο του αδερφού της, Γιώργου Μαζωνάκη, έκανε η Μαρία Μαζωνάκη.

Η δημοσίευσή της στο Instagram περιορίζεται σε ένα μαύρο φόντο, το οποίο συνόδευσε με το τραγούδι της Ματούλας Ζαμάνη «Πριν», γράφοντας στη λεζάντα: «πάρε και την καρδιά μου».

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Σημειώνεται ότι πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το πρωί της Κυριακής (18/10) στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για το 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή, τιμώντας με τραγούδια, λουλούδια και μηνύματα αγάπης τον καλλιτέχνη.

Στη συνέχεια, ακολούθησε τρισάγιο στο μνήμα του, στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών.