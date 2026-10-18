Οι αποφάσεις του διαιτητή Φωτιά στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα έκαναν έξαλλο τον Βάλτερ Ματσάρι που ήθελε να φύγει αμέσως μετά το 2-1, τον συγκράτησαν όμως οι άνθρωποι του Ηρακλή.

Ο «γηραιός» προηγήθηκε στην Τούμπα, πέτυχε δεύτερο γκολ αλλά ακυρώθηκε μέσω VAR, δέχθηκε την ισοφάριση, πέτυχε κι άλλο που επίσης ακυρώθηκε μετά την εξέταση της φάσης στο VAR και τελικά στο 91′ ηττήθηκε καθώς ο Μιχαηλίδης έκανε το 2-1.

Οι αποφάσεις του διαιτητή Φωτιά εξόργισαν τους πάντες στην ομάδα του Ηρακλή και ειδικά τον Ιταλό προπονητή, ο οποίος ήθελε να φύγει από τον πάγκο αμέσως μετά το δεύτερο γκολ του «δικεφάλου του βορρά», αλλά οι συνεργάτες του τον συγκράτησαν.