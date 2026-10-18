Σε ένα ματς που ο διαιτητής Φωτιάς έγινε πρωταγωνιστής με τις αποφάσεις του, ο Ηρακλής προηγήθηκε αλλά ο ΠΑΟΚ έκανε την ανατροπή και επικράτησε με 2-1, με λυτρωτή τον Μιχαηλίδη στο 91′. Ακυρώθηκαν δύο γκολ των φιλοξενούμενων, οι οποίοι έμειναν και με 10 παίκτες στο τέλος.

Μετά την εντός έδρας ήττα από την Καλαμάτα, οι «ασπρόμαυροι» ήθελαν οπωσδήποτε να επιστρέψουν στις νίκες για να χάσουν κι άλλο έδαφος και είχαν την πρώτη τους μεγάλη ευκαιρία στο 5′, όταν ο Εντιαγέ άφησε για τον Ζίβκοβιτς που πλάσαρε και έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ.

Στο επόμενο λεπτό είχε ευκαιρία ο Ούγκρεσιτς που αστόχησε με κεφαλιά από κοντά μετά τη σέντρα του Κένι, με την ομάδα του Αλέσιο Λίσι να έχει τον απόλυτο έλεγχο και να βρίσκεται συνεχώς μπροστά, ενώ αυτή του Βάλτερ Ματσάρι είχε κλειστεί στην άμυνα και έψαχνε κάποια αντεπίθεση.

Ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε μετά το πρώτο 20λεπτο, στο 33′ πάντως οι γηπεδούχοι έγιναν ξανά επικίνδυνοι, αυτή τη φορά με τον Εντιαγέ που έκανε ωραία προσπάθεια και σουτ, το οποίο έφυγε λίγο άουτ. Τρία λεπτά μετά, φάνηκαν για πρώτη φορά και οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι είχαν μεγάλη ευκαιρία με τον Νανού που έκανε το σουτ εντός περιοχής αλλά ο Μοναστηρλής απέκρουσε.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ τελικά, με το ξεκίνημα του δεύτερου όμως ήρθε και αυτό και ήταν για τον «γηραιό»: Στο 49′ ο Σόρια νίκησε τον Γιαννούλη στη μονομαχία τους και έκανε το γύρισμα για τον Μάρκες που έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα από κοντά για το 0-1!

Ο ίδιος παίκτης πίστεψε ότι έκανε και το 0-2 στο 59′, με κοντινή προβολή μετά την εκτέλεση κόρνερ, ο διαιτητής Φωτιάς όμως πήγε στο VAR και ακύρωσε το γκολ για επιθετικό φάουλ του Σουρλή. Και αφού δεν έγινε το 0-2, έγινε αμέσως μετά, στο 62′, το 1-1 από τον Μπάνζα μετά τη γλυκιά σέντρα του Ζίβκοβιτς.

Ο επιθετικός από το Κονγκό, ο οποίος είχε περάσει νωρίτερα ως αλλαγή, είχε ευκαιρία και για δεύτερο γκολ, στο 66′, αλλά ο Αθανασιάδης απέκρουσε το σουτ και στο 72′ ήταν η σειρά του Ζαφείρη να απειλήσει με ωραίο σουτ αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

Στο 76′ ο Φωτιάς καταλόγισε πέναλτι υπέρ του «δικεφάλου του βορρά» για μια επαφή του Αθανασιάδη με τον Εντιαγέ αλλά μετά την εξέταση του VAR υποδείχθηκε οφσάιντ και στο 84′ ο Ηρακλής βγήκε ωραία στην κόντρα και ο Μάρκες με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Το σκορ, όμως, δεν έγινε 1-2, γιατί από το VAR κάλεσαν τον Φωτιά να δουν την αρχή της φάσης για ενδεχόμενο πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ και τελικά έδωσε φάουλ ελάχιστα έξω από την περιοχή και κόκκινη κάρτα στον Ρος, αφήνοντας τον «γηραιό» με 10 παίκτες.

Από αυτό το φάουλ, τελικά, ήρθε το 2-1 με την κεφαλιά του Μιχαηλίδη μετά την εκτέλεση του Ζίβκοβιτς, με τον «δικέφαλο του βορρά» να παίρνει έτσι τη νίκη.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Μοναστηρλής, Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης (63’ Μπάμπα), Γιάκιτς (53’ Μπάνζα), Ζαφείρης, Ούγκρεσιτς (63’ Λουσέ), Ζίβκοβιτς, Τάισον (94’ Καμαρά), Εντιαγέ (94’ Σανταμαρία)

Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Ρος, Βούρος (97’ Ζούλεβιτς), Πίνια, Σόρια (94’ Κούστα), Νανού, Ραντόγια (94’ Τσάκλα), Σουρλής (72’ Κράιντς), Μάρκες, Λόπεθ (72’ Σίλβα).