Προειδοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με «καταστροφικά» αντίποινα από τις ΗΠΑ απηύθυνε ο Αμερικανός πρέσβης στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να λάβουν σκληρά μέτρα εναντίον ευρωπαϊκών εταιρειών, εάν οι Βρυξέλλες προχωρήσουν σε πρωτοβουλίες που θα περιορίζουν την πρόσβαση αμερικανικών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κατευθύνει το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου φάσματος για κινητές δορυφορικές επικοινωνίες σε ευρωπαϊκές εταιρείες, περιορίζοντας παράλληλα το μερίδιο που θα μπορούν να διεκδικήσουν οι αμερικανικοί πάροχοι.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της ΕΕ να περιορίσει την εξάρτησή της από τους μεγάλους αμερικανικούς τεχνολογικούς ομίλους και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Οι δηλώσεις του Πάζντερ αναδεικνύουν τις αυξανόμενες εμπορικές και τεχνολογικές εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Βρυξελλών, με επίκεντρο την πρόσβαση στις αγορές και τη στήριξη των εγχώριων επιχειρήσεων.