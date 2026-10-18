Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα επισκεφθεί σήμερα Δευτέρα 19/10/2026, την Τεχεράνη όπου θα έχει διαβουλεύσεις με Ιρανούς αξιωματούχους και στοχεύει στην παρακολούθηση της υλοποίησης των διμερών συμφωνιών, αναφέρει ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, την οποία επικαλείται το Reuters.