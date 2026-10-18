Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (18.10.2026) στο Ισραήλ σε πτήση της Austrian Airlines από το Τελ Αβίβ προς τη Βιέννη, όταν το αεροσκάφος αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στη Σόφια της Βουλγαρίας, έπειτα από αναφορά για ύποπτο αντικείμενο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών της πτήσης θρίλερ που μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης από το Ισραήλ, το πλήρωμα ενημερώθηκε για ανώνυμη απειλή βόμβας, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να διακοπεί η προγραμματισμένη πορεία προς την αυστριακή πρωτεύουσα.

Όπως μεταδίδουν το Ynet, το ισραηλινό δημόσιο δίκτυο Kan και η Jerusalem Post, επιβάτες της πτήσης ανέφεραν ότι υπήρξε «ανώνυμη αναφορά για βόμβα στο αεροπλάνο».

Μετά την πληροφορία αυτή, το αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο της Σόφιας, όπου πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση.

🔴 Un vol d’Austrian Airlines reliant Tel Aviv à Vienne a atterri en Bulgarie après une alerte à la bombe — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) October 18, 2026

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την προέλευση ή την αξιοπιστία της απειλής, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι υπήρχε πράγματι εκρηκτικός μηχανισμός μέσα στο αεροσκάφος.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η αναφορά παραμένουν αδιευκρίνιστες.