Σε κατάσταση βαθύτατου πένθους βρίσκονται οι οικογένειες των δύο ανδρών που έχασαν τη ζωή τους στην πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους στην Κονταριώτισσα Πιερίας, το μεσημέρι της Κυριακής 18 Οκτωβρίου. Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο 41χρονος Χρήστος Αναστασιάδης, πατέρας τεσσάρων παιδιών και έμπειρος χειριστής πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair, καθώς και ο 58χρονος Θεολόγος Μαραντίδης, φίλος του.

Οι οικείοι τους αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της τραγωδίας, ενώ παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το αεροσκάφος κατέπεσε σε ξερή κοίτη ρέματος, κοντά στον διάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.

Έμπειρος πιλότος και πατέρας τεσσάρων παιδιών ο 41χρονος

Ο Χρήστος Αναστασιάδης διέθετε σημαντική πτητική εμπειρία από την υπηρεσία του στην Πολεμική Αεροπορία, όπου είχε χειριστεί αεροσκάφη Canadair, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης στην Ελλάδα αλλά και σε αποστολή κατάσβεσης πυρκαγιών στην Ισπανία.

Η μεγάλη εμπειρία του καθιστά την απώλειά του ακόμη πιο δυσεξήγητη για τους ανθρώπους του. Η αδελφή του περιέγραψε τον ανείπωτο πόνο της οικογένειας, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη και οδήγησε στην πτώση του αεροσκάφους. Όπως ανέφερε, το γεγονός ότι ο αδελφός της ήταν ένας έμπειρος επαγγελματίας πιλότος κάνει την τραγωδία ακόμη πιο δύσκολο να γίνει κατανοητή.

Και η μητέρα του 41χρονου μίλησε για έναν άνθρωπο προσεκτικό και επιμελή, ενώ οι συγγενείς του προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια ενός πατέρα που αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος ανήκε στον 41χρονο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε απογειωθεί για πτήση εξοικείωσης, με τον ίδιο στο χειριστήριο και τον 58χρονο φίλο του ως συνεπιβάτη. Ο Θεολόγος Μαραντίδης δεν ήταν πιλότος.

«Πετούσε χαμηλά. Με τον ελιγμό που έκανε μάλλον πήγαινε να προσγειωθεί, αλλά τελικά έπεσε μέσα στο ρέμα», λέει μάρτυρας.

Η συντριβή κοντά στον διάδρομο της Αερολέσχης

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 13:50, όταν το αεροσκάφος κατέπεσε σε ξερή κοίτη ρέματος, σε μικρή απόσταση από τον διάδρομο της Αερολέσχης στην Κονταριώτισσα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες εντόπισαν τους δύο άνδρες έξω από το αεροσκάφος, χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι τραυματίες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Από την πτώση δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη.