Την ελπίδα να αποφευχθεί μια άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία εξέφρασε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, παρουσιάζοντας τη στρατηγική ασφαλείας των επόμενων χρόνων.

«Ελπίζω να μην φτάσουμε σε μια μετωπική αντιπαράθεση με την Τουρκία. Τουλάχιστον, αυτό προσπαθώ να επιτύχω», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι θα επιθυμούσε την αποκατάσταση των στενών σχέσεων που διατηρούσαν στο παρελθόν οι δύο χώρες.

Ωστόσο, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τις προοπτικές εξομάλυνσης των διμερών σχέσεων όσο στην εξουσία βρίσκεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί υπό την ηγεσία του Ερντογάν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου κατά του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η ρητορική της Άγκυρας αποτελεί παράγοντα που δεν μπορεί να αγνοηθεί στον σχεδιασμό της ισραηλινής στρατηγικής ασφαλείας.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Ερντογάν τις οποίες ερμήνευσε ως απειλή για την ύπαρξη του Ισραήλ και ως αμφισβήτηση του καθεστώτος της Ιερουσαλήμ.

«Λέει ότι το Κράτος του Ισραήλ πρέπει να καταστραφεί, ότι πρέπει να επιστρέψουν για να κυβερνήσουν την Ιερουσαλήμ επειδή είναι η πόλη τους. Όλες αυτές οι δηλώσεις είναι εξαιρετικά εχθρικές· λαμβάνουμε υπόψη κάθε πιθανότητα», ανέφερε.