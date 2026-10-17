Ο Λευτέρης Πετρούνιας ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στον προκριματικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του Ρότερνταμ και περιμένει για να μάθει αν θα έχει θέση στον μεγάλο τελικό.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης εκτέλεσε ένα δύσκολο συνδυασμό ασκήσεων με την χαρακτηριστική του σταθερότητα, ωστόσο το μοναδικό του ψεγάδι στο άρτιο πρόγραμμα του ήταν η προσγείωση.

Η προσπάθειά του Πετρούνια είχε συντελεστή δυσκολίας 5.7 βαθμολογήθηκε με 8.333 στην εκτέλεση και συνολικά έφτασε τους 14.033 βαθμούς.

Έτσι είναι τρίτος πίσω από τον Αρμενιο Αρτούρ Αβετισιάν που έχει 14.233 βαθμούς και τον Τούρκο Κοσάκ Μεχμέτ Αϊμπέρκ.

Απομένουν άλλες τρεις ενότητες χωρών μέχρι να ολοκληρωθεί ο προκριματικός το μεσημέρι της Κυριακής 18/10.