Η διακοπή του πρωταθλήματος προσφέρει στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ τον απαραίτητο χρόνο για να δουλέψει σε τομείς που θεωρεί κομβικούς για τη συνέχεια. Μπορεί οι απουσίες των διεθνών να περιορίζουν τις επιλογές του στην άμυνα και τη μεσαία γραμμή, ωστόσο στην επίθεση ο Ισπανός τεχνικός διαθέτει αρκετές λύσεις ώστε να επικεντρωθεί στη δημιουργία και κυρίως στην αξιοποίηση των ευκαιριών.

Στο Ρέντη λείπουν συνολικά οκτώ ποδοσφαιριστές που έχουν κληθεί στις εθνικές τους ομάδες, γεγονός που δεν επιτρέπει στον Αλγκουαθίλ να δουλέψει όπως θα ήθελε στο ανασταλτικό σκέλος. Η κατάσταση είναι διαφορετική στην επιθετική λειτουργία, όπου υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές παρά την απουσία των Γκονσάλες και Γιάρεμτσουκ.

Ο Έσε, ο Σιπιόνι και ο Φίλης αποτελούν τις διαθέσιμες λύσεις στον άξονα, ενώ στα άκρα υπάρχουν οι Ζότα Σίλβα, Μαρτίνς, Φορτούνης, Ρόκα και Μπέιλι. Ο Τσικίνιο μπορεί να αγωνιστεί πίσω από τον επιθετικό, ενώ σύντομα αναμένεται να ενταχθεί στις προπονήσεις και ο Σα. Στην κορυφή βρίσκονται ο Μάριους και ο Κλέιτον, με τον Ζότα Σίλβα να προσφέρει επιπλέον ευελιξία, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από μία θέσεις της γραμμής κρούσης.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο Αλγκουαθίλ έχει την ευκαιρία να ενσωματώσει καλύτερα τους νεοφερμένους Μπέιλι, Μάριους και Ρόκα, αλλά και να δουλέψει πάνω στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα θα παράγει και θα τελειώνει τις φάσεις της. Η αποτελεσματικότητα αποτελεί ένα από τα ζητήματα που καλείται να βελτιώσει ο Ολυμπιακός, καθώς οι αριθμοί των πρώτων αγωνιστικών δείχνουν ότι η επιθετική παραγωγή δεν μεταφράζεται σε ανάλογο αριθμό τερμάτων.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν σημειώσει μόλις τέσσερα γκολ στις πέντε πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Στα τέσσερα από αυτά τα παιχνίδια πέτυχαν από ένα τέρμα, ενώ στο πέμπτο έμειναν χωρίς σκορ απέναντι στον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα των xGoals. Ο Ολυμπιακός έχει δημιουργήσει ευκαιρίες που αντιστοιχούν σε 8,96 xGoals, ενώ έχει καταφέρει να σκοράρει μόλις τέσσερις φορές. Παράλληλα, έχει καταγράψει 96 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι 28 ήταν εντός εστίας, ενώ δημιούργησε και 17 μεγάλες ευκαιρίες.

Η αναποτελεσματικότητα αυτή έγινε εμφανής και στα τρία παιχνίδια που ο Αλγκουαθίλ βρέθηκε στον πάγκο μέσα σε διάστημα οκτώ ημερών. Απέναντι σε ΟΦΗ, Γιαγκελόνια και Λεβαδειακό, ο Ολυμπιακός πέτυχε συνολικά τρία γκολ, παρά τα 5,29 xGoals, τις 10 μεγάλες ευκαιρίες και τις 64 τελικές προσπάθειες, με μόλις 13 από αυτές να βρίσκουν εστία.

Το ζητούμενο, λοιπόν, για τον Ισπανό τεχνικό είναι η ομάδα να αποκτήσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια. Ο Ολυμπιακός μπαίνει από τα μέσα Οκτωβρίου σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη και η ανάγκη για περισσότερη ουσία μπροστά από την αντίπαλη εστία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.