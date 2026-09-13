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Τους ορισμούς των διαιτητών για την 3η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, τρεις εκ των οποίων θα γίνουν χωρίς VAR, ανακοίνωσε η ΕΠΟ.

Την Τετάρτη (16/9) ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο, ενώ την ίδια μέρα θα γίνουν και οι αγώνες Νίκη Βόλου – Αστέρα Τρίπολης και Άρης – Μαρκό. Μία μέρα μετά, την Πέμπτη (17/9), η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό και η Καλαμάτα την ΑΕΛ.

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Νίκη Βόλου – Αστέρας AKTOR, 15:00

Διαιτητής: Ντάουλας
Βοηθοί: Δημητριάδης, Κόλλιας
4ος: Ματσούκας

Άρης – Μαρκό, 16:45

Διαιτητής: Κατσικογιάννης
Βοηθοί: Μηνούνδης, Μαυροκορδόπουλος
4ος: Τομαράς

Κηφισιά – Παναθηναϊκός, 17:45

Διαιτητής: Τζήλος
Βοηθοί: Μητροφάνης, Κομισοπούλου
4ος: Τσιμεντερίδης
VAR: Βεργέτης
AVAR: Κατόπης

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ, 20:00

Διαιτητής: Τσέτσιλας
Βοηθοί: Μωυσιάδης, Μπαλιάκας
4ος: Κάτοικος
VAR: Κουμπαράκης
AVAR: Φίτσας

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Καλαμάτα – ΑΕΛ, 16:30

Διαιτητής: Γιουματζίδης
Βοηθοί: Κωσταράς, Ψύλλος
4ος: Ανδριανός

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός, 17:45

Διαιτητής: Ζαμπαλάς
Βοηθοί: Μάτσας, Παπαδοπούλου
4ος: Τζαμουτζαντώνης
VAR: Μόσχου
AVAR: Ματσούκας