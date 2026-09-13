Τους ορισμούς των διαιτητών για την 3η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, τρεις εκ των οποίων θα γίνουν χωρίς VAR, ανακοίνωσε η ΕΠΟ.

Την Τετάρτη (16/9) ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο, ενώ την ίδια μέρα θα γίνουν και οι αγώνες Νίκη Βόλου – Αστέρα Τρίπολης και Άρης – Μαρκό. Μία μέρα μετά, την Πέμπτη (17/9), η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό και η Καλαμάτα την ΑΕΛ.

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Νίκη Βόλου – Αστέρας AKTOR, 15:00

Διαιτητής: Ντάουλας

Βοηθοί: Δημητριάδης, Κόλλιας

4ος: Ματσούκας

Άρης – Μαρκό, 16:45

Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Μηνούνδης, Μαυροκορδόπουλος

4ος: Τομαράς

Κηφισιά – Παναθηναϊκός, 17:45

Διαιτητής: Τζήλος

Βοηθοί: Μητροφάνης, Κομισοπούλου

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR: Βεργέτης

AVAR: Κατόπης

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ, 20:00

Διαιτητής: Τσέτσιλας

Βοηθοί: Μωυσιάδης, Μπαλιάκας

4ος: Κάτοικος

VAR: Κουμπαράκης

AVAR: Φίτσας

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Καλαμάτα – ΑΕΛ, 16:30

Διαιτητής: Γιουματζίδης

Βοηθοί: Κωσταράς, Ψύλλος

4ος: Ανδριανός

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός, 17:45

Διαιτητής: Ζαμπαλάς

Βοηθοί: Μάτσας, Παπαδοπούλου

4ος: Τζαμουτζαντώνης

VAR: Μόσχου

AVAR: Ματσούκας