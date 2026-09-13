Τους ορισμούς των διαιτητών για την 3η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, τρεις εκ των οποίων θα γίνουν χωρίς VAR, ανακοίνωσε η ΕΠΟ.
Την Τετάρτη (16/9) ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο, ενώ την ίδια μέρα θα γίνουν και οι αγώνες Νίκη Βόλου – Αστέρα Τρίπολης και Άρης – Μαρκό. Μία μέρα μετά, την Πέμπτη (17/9), η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό και η Καλαμάτα την ΑΕΛ.
Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου
Νίκη Βόλου – Αστέρας AKTOR, 15:00
Διαιτητής: Ντάουλας
Βοηθοί: Δημητριάδης, Κόλλιας
4ος: Ματσούκας
Άρης – Μαρκό, 16:45
Διαιτητής: Κατσικογιάννης
Βοηθοί: Μηνούνδης, Μαυροκορδόπουλος
4ος: Τομαράς
Κηφισιά – Παναθηναϊκός, 17:45
Διαιτητής: Τζήλος
Βοηθοί: Μητροφάνης, Κομισοπούλου
4ος: Τσιμεντερίδης
VAR: Βεργέτης
AVAR: Κατόπης
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ, 20:00
Διαιτητής: Τσέτσιλας
Βοηθοί: Μωυσιάδης, Μπαλιάκας
4ος: Κάτοικος
VAR: Κουμπαράκης
AVAR: Φίτσας
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου
Καλαμάτα – ΑΕΛ, 16:30
Διαιτητής: Γιουματζίδης
Βοηθοί: Κωσταράς, Ψύλλος
4ος: Ανδριανός
ΑΕΚ – Πανσερραϊκός, 17:45
Διαιτητής: Ζαμπαλάς
Βοηθοί: Μάτσας, Παπαδοπούλου
4ος: Τζαμουτζαντώνης
VAR: Μόσχου
AVAR: Ματσούκας