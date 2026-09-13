Ο Αντρέ Λουίζ άρχισε να δείχνει τις δυνατότητές του στο MLS με την φανέλα της Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι.

Ο πρώην Βραζιλιάνος εξτρέμ του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση με την Λος Άντζελες FC, πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη νέα του ομάδα, στην τρίτη του μόλις συμμετοχή.

Η Κάνσας νίκησε με 3-1 με τον Αντρέ Λουίζ να ανοίγει το σκορ στο 18’ με δυνατό σουτ μετά από ωραία κίνηση.

Μάλιστα, ο 24χρονος Βραζιλιάνος αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης κόντρα στην ομάδα του Σον.