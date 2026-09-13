Ο Αντρέ Λουίζ άρχισε να δείχνει τις δυνατότητές του στο MLS με την φανέλα της Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι.
Ο πρώην Βραζιλιάνος εξτρέμ του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση με την Λος Άντζελες FC, πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη νέα του ομάδα, στην τρίτη του μόλις συμμετοχή.
Η Κάνσας νίκησε με 3-1 με τον Αντρέ Λουίζ να ανοίγει το σκορ στο 18’ με δυνατό σουτ μετά από ωραία κίνηση.
Μάλιστα, ο 24χρονος Βραζιλιάνος αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης κόντρα στην ομάδα του Σον.
OH MY ANDRÉ LUIZ! 😮💨 His first MLS goal gives @SportingKC the lead! 📺 Apple TV: https://t.co/GmNnEFF3Ch https://t.co/2yrdAskN4a— Major League Soccer (@MLS) September 13, 2026